Vaccini | i presidi | “I bimbi non in regola non saranno ammessi in aula”

meteoweb.eu

: Presidi: no in aula bimbi senza vaccini - NotizieIN : Presidi: no in aula bimbi senza vaccini - libellula58 : RT @RadioLondra_: Vaccini, i presidi: maggioranza in regola, a rischio solo gli alunni della scuola dell… - RadioLondra_ : Vaccini, i presidi: maggioranza in regola, a rischio solo gli alunni della scuola dell… -

(Di sabato 10 marzo 2018) I bambini sotto i sei anni non incon la documentazione per le vaccinazioni “da lunedi’ non possono esserein aula”. E’ Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Associazione nazionale, a fare con l’Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l’esclusione da nidi e materne. “C’è una legge dello Stato e ihanno l’obbligo di farla rispettare”, ribadisce Cianfriglia, ricordando come le scuole abbiano dato “ampia comunicazione ai genitori, che hanno avuto tutto il tempo per mettersi in. Del resto, come noto, non occorre che isiano già stati vaccinati, basta che sia stata presentata alla Asl richiesta di effettuazione della vaccinazione e che la somministrazione ...