Vaccini | i presidi | Da lunedì niente ammissione a nidi e materne per i bimbi non in

Vaccini - i presidi : “I bimbi non in regola non saranno ammessi in aula” : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni “da lunedi’ non possono essere ammessi in aula”. E’ Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Associazione nazionale presidi, a fare con l’Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l’esclusione da nidi e ...