Unè stato ucciso e un altro è stato ferito da un uomo che si è rifugiato in un appartamento di Pomona, Los Angeles, dopo essersi schiantato con un pickup mentre fuggivaa dalla polizia. Lo riferisce la Cnn. Gli agenti lo avevano inseguito sino all'appartamento ma quando hanno tentato di mettersi in contatto con il fuggitivo, questi ha sparato attraverso la porta. La situazione è in stallo da oltre 12 ore, con l'uomo asserragliato in. La sua identità è sconosciuta. Si tratta del 17moucciso nel 2018.(Di sabato 10 marzo 2018)