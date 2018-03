Usa | la Nra impugna la legge sulle restrizioni per le armi in Florida

Usa - NRA impugna legge armi Florida : 00.39 La National Rifle Association (NRA), potente lobby Usa delle armi, ha intentato una causa federale contro la legge promulgata oggi dal governatore della Florida che introduce misure restrittive sulle armi. Tra le misure approvate,l'aumento dell' età minima per l'acquisto, da 18 a 21 anni.

Usa - attivisti contro le armi boicottano Apple per la presenza del canale NRAtv : Il canale trasmette in streaming 24 ore al giorno, con contenuti pensati su misura per gli appassionati delle armi. Non mancano vere e proprie 'televendite', con armi che vengono mostrate in tutti i ...

Usa - attivisti contro le armi boicottano Apple per la presenza del canale NRAtv : Il canale trasmette in streaming 24 ore al giorno, con contenuti pensati su misura per gli appassionati delle armi. Non mancano vere e proprie "televendite", con armi che vengono mostrate in tutti i ...

Le aziende Usa scaricano la lobby delle armi - fuga dalla Nra : Amazon, Symantec, colossi dell'autonoleggio, banche, assicurazioni, compagnie aeree: è partito il boicottaggio dopo la strage in Florida

Con l'hashtag #boycottNRA le aziende Usa scaricano la lobby delle armi : La Nra, l'associazione americana che sostiene il diritto di armarsi, comincia a perdere colpi. Il recente massacro alla Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, ha suscitato un ampio ...