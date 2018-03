Uomo armato uccide agente Los Angeles e poi si barricato in casa : Un agente è stato ucciso ed un altro ferito da un Uomo che si è rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup mentre tentava di scappare dalla ...

Milano - Valerio Staffelli entra armato nel DUomo e Tribunale : Milano, Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e Tribunale Striscia la Notizia mostra come sia addirittura possibile entrare in Tribunale armati. Continua a leggere L'articolo Milano, Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e Tribunale proviene da NewsGo.

Giornalista del Tg2 e figlia inseguite da un Uomo armato di pugnale : “Chi ci proteggerà?” : "Devo la vita alla mia bambina di sette anni che si è messa a gridare", riconosce la donna, che grazie all'allarme lanciato dalla piccola ha potuto vedere in tempo l'uomo avvicinarsi, mentre brandiva un pugnale con una lama di circa 30 centimetri.Continua a leggere

Uomo armato in centro reduci in California - morti i 3 ostaggi : San Francisco, 10 mar. (AdnKronos/Dpa) – Si è conclusa con la morte di tre donne e dell’assalitore la presa d’ostaggi durata diverse ore la notte scorsa nel centro per reduci militari di Yountville, in California. Secondo quanto ha reso noto il capitano Chris Child della California Highway Patrol quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio, dove si offre assistenza psichiatrica ai reduci che soffrono di stress ...

Uomo armato in centro reduci in California - morti i 3 ostaggi : San Francisco, 10 mar. (AdnKronos/Dpa) – Si è conclusa con la morte di tre donne e dell’assalitore la presa d’ostaggi durata diverse ore la notte scorsa nel centro per reduci militari di Yountville, in California. Secondo quanto ha reso noto il capitano Chris Child della California Highway Patrol quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio, dove si offre assistenza psichiatrica ai reduci che soffrono di stress ...

California - Uomo armato in ospizio reduci di guerra : quattro morti : Si è conclusa con la morte di tre donne e dell'assalitore la presa d'ostaggi durata diverse ore la notte scorsa nel centro per reduci militari di Yountville, in California. Secondo...

California - Uomo armato in ospizio reduci di guerra : ostaggi : Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso. La polizia ha isolato...

California - un Uomo armato prende ostaggi in un ospizio militare : Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un centro per reduci a Yountville, in California . Lo riportano i media americani , citando fonti dei vigili del fuoco locali. Il centro, la Veterans Home of ...

California - Uomo armato prende ostaggi in ospizio di reduci di guerra | : Isolato dalla polizia l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che ospita circa mille persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è armato con una pistola automatica e indossa un ...

Uomo armato in un ospizio di reduci in California : tre persone in ostaggio : Uomo armato in un ospizio di reduci in California: tre persone in ostaggio Uomo armato in un ospizio di reduci in California: tre persone in ostaggio Continua a leggere L'articolo Uomo armato in un ospizio di reduci in California: tre persone in ostaggio proviene da NewsGo.

Usa - Uomo armato in centro per reduci : Washington, 9 mar. (AdnKronos) – Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un centro per reduci a Yountville, in California. Lo riportano i media Usa, citando fonti dei vigili del fuoco locali. Il centro ‘Veterans Home of California’ è ora in stato di ‘lockdown’. Il sito dell’emittente Kron4.com ha riferito che sarebbero stati esplosi oltre 30 colpi di arma da fuoco, ma la polizia non ha ancora confermato la ...

Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : presi 3 ostaggi - sentiti degli spari : Paura negli Usa. Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in...

California - Uomo armato in ospizio di reduci di guerra con tre ostaggi - : Isolato dalla polizia l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che ospita circa mille persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è armato con una pistola automatica e indossa un ...

Uomo armato in ospizio reduci California - 3 ostaggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...