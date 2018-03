Unione europea a Trump | Siamo partner | escludeteci dai dazi

Dazi - l’Unione europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump, che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Dazi - l'Unione europea agli Usa : «Siamo partner - escludeteci». Trump : «Misura necessaria» : l'Unione europea chiede agli Stati Uniti di essere esclusa dai Dazi che l'amministrazione Trump ha appena varato, dando di fatto inizio a una «guerra commerciale». «Ho avuto un confronto franco con ...

Usa - Malmstroem : il dialogo per l’esenzione dai dazi è la prima opzione dell’Unione europea : Il “dialogo” con Washington è la “prima opzione” dell’Ue per ottenere esenzioni dai nuovi controversi dazi su acciaio e alluminio decisi dal presidente Usa, Donald Trump. Lo ha detto la commissaria Ue per il commercio, Cecilia Malmstroem. “Il dialogo è sempre la prima opzione dell’Unione europea”, ha spiegato Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles “...

Elezioni - quali sono le paure dell'Unione europea : Per Bruxelles l'Italia resta osservato speciale per gli squilibri economici, e si aspetta per vedere come, un nuovo governo, affronterà queste sfide

Coldiretti : vendetta dell’Unione europea - aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Unione bancaria - riforma dell'Eurozona - bilancio : ecco l'agenda europea che non aspetta l'Italia : L'incertezza politica italiana, provocata dalle elezioni legislative di domenica, non poteva giungere in un momento più delicato della politica europea. A Bruxelles si stanno negoziando alcuni dossier ...

Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea : Da qualche giorno il presidente americano Donald Trump sta minacciando di avviare una guerra doganale con i principali partner commerciali degli Stati Uniti, compresa l’Unione Europea. Dopo che Trump aveva annunciato dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio, la Commissione The post Trump ha minacciato di imporre dei dazi sulle automobili prodotte nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

L'uscita del Regno Unito è un'occasione per rifondare l'Unione europea : intervista a Paul Mason : ... lascerà il destino futuro del capitalismo liberale in mano ai neofascisti e gli anti-europei, che dimostrano di avere ben chiara l'immagine del mondo che vogliono".

Elezioni in Venezuela ed Egitto - i due pesi e due misure dell’Unione europea : A breve ci saranno le Elezioni politiche sia in Venezuela (aprile), che in Egitto (marzo). I due Paesi versano in grandi difficoltà economiche e stanno vivendo una preoccupante involuzione autoritaria. Eppure mentre i media e i politici dell’Unione europea sanzionano il regime Venezuelano di Maduro, distolgono benevolmente lo sguardo da quello che succede nel ben più vicino Egitto di Al Sisi. Ho già scritto altrove che il Venezuela è ...

Il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto : Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA ad Amsterdam non venga accolto. Il Consiglio, che è stato l’organo della UE incaricato di gestire la procedura di decisione per la The post Il Consiglio dell’Unione Europea ha chiesto che il ricorso di Milano sull’assegnazione dell’EMA venga respinto appeared first on Il Post.

Unione bancaria europea in stallo Padoan : L'Ecofin resta spaccato : Nel summit i ministri delle Finanze della zona euro hanno votato il ministro dell'Economia spagnolo, Luis de Guindos, per il ruolo di vice presidente della Bce a partire da maggio prossimo al posto ...

Battistoni - FI - : ''Necessario tutelare l'agricoltura all'interno dell'Unione Europea'' : VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Battistoni, candidato di Forza Italia al Senato: Occuparsi di agricoltura è fondamentale per l'economia del nostro Paese, non solo come fonte di reddito, ma anche come presidio del territorio perché l'agricoltore o chi si occupa di agricoltura è veramente la persona che sta sul territorio, lo ...

Bulc : “Avanti con la Torino-Lione. I ritardi mettono a rischio i fondi dell’Unione europea” : Venerdì i 27 leader Ue si troveranno a Bruxelles per iniziare le trattative sul prossimo bilancio europeo post-2020. Con l’uscita del Regno Unito ci saranno meno soldi sul piatto e nuovi capitoli di spesa da finanziare. Alcuni andranno sacrificati. Violeta Bulc, commissario europeo ai Trasporti, lancia un appello per salvaguardare i finanziamenti d...

Mattarella : i rimpatri dei migranti sono un problema che va gestito dall'intera Unione europea : Il capo dello Stato in visita a Dublino: "Il consenso degli italiani nei confronti dell'Europa è diminuito in questi anni e bisogna recuperarlo"