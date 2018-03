laragnatelanews

: Tumori ed estetica: a Lecce il primo centro gratuito per chi combatte i tumori [+ ricostruzione del seno] - MaurizioMurgia : Tumori ed estetica: a Lecce il primo centro gratuito per chi combatte i tumori [+ ricostruzione del seno] - evyna : Tumori ed estetica: a Lecce il primo centro gratuito per chi combatte i tumori [+ ricostruzione del seno] -… - sardanews : Tertenia: Tumori curati con ultrasuoni, sequestri nello studio di medicina estetica della dottoressa Alba...… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Sorge ailspecializzato nell’intervenire a favore di tutti quei pazienti che vivono i cambiamenti estetici che i( e le terapie ad essi riconducibili) possono apportare. Anche una volta sconfitta la terribile patologia, devono scontrarsi con la propria realtà. Alcuniinfatti lasciano segni indelebili, oltre che nell’animo, nel corpo. L’ospedale Vito Fazzi inaugura ilestetico per i pazienti oncologici: offerti interventi dioncologica completamente gratuiti. All’interno del reparto di oncologia, potranno essere effettuati degli interventi completamente gratuiti, per viso e corpo. All’interno delsi potranno eseguire tutte quelle operazioni che riguardano, non solo l’esteticità (e quindi vere e proprie sedute per il recupero estetico, mani, viso, capelli). Durante il ricovero in ...