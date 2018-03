Trump | ' Credo all' impegno della Nord Corea | nessun test da novembre'

Corea Nord : Trump - credo che siano sinceri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spiazzare è il suo credo. A Davos va in scena il ruvido pragmatismo di Trump : "America first" non significa "America alone". Primi, certo, ma non in solitaria. Da Davos, Donald Trump aggiorna e ridefinisce il concetto che è l'asse portante della sua visione del mondo e del ruolo in esso degli Stati Uniti. Dal commercio alla guerra al terrorismo, dai migranti alla sicurezza: The Donald veste i panni del dominus planetario che crea e disfa alleanze a partire dagli interessi del suo Paese e di quanti si fanno suoi ...