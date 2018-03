Tribunale accoglie il ricorso di un papà per vaccinare la figlia | mamma no vax

Blastingnews

(Di sabato 10 marzo 2018) Quando in famiglia un padre e una madre non hanno le stesse idee su alcuni aspetti della vita, si cerca sempre di trovare una possibile soluzione, una via di mezzo, che riesca a portare a una decisione definitiva e magari positiva, soprattutto se il problema riguarda lae la scuola. Il problema in questo caso è l'argomento vaccino, un argomento molto discusso da tanti, ma che questi genitori non sono riusciti a condividere per idee e principi diversi tanto da portare il capo famiglia inautorizza illa bimba di tre anni contro il volere dellaIlordinario di Nuoro ha accettato ildi un padre che ha chiesto di poter effettuare tutte le vaccinazioni necessarie per far rientrare la bimba di tre anni alla scuola materna. Il decreto emesso il 7 Marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, sarà effettivo dal ...