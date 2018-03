Treviso | un uomo di 35 anni arrestato per duplice omicidio Ipotesi su delitto per motivi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 marzo 2018) Undi 35è statonella notte dai carabinieri per l’della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino (). Secondo quanto ha appreso l’Ansa il presunto omicida vive a Cison, ma è stato fermato in un comune poco distante, a Refrontolo. Ilsarebbe maturato pereconomici. I coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, lui pensionato di 72, lei casalinga di 69, erano stati trovati senza vita nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (). Sui corpi, in particolare quello della donna, c’erano molte ferite inflitte probabilmente con un corpo contundente e con un’arma da taglio, forse un pugnale, che non è stato trovato. A trovare i cadaveri è stato una figlia 45enne dei due anziani. La donna, rincasata nel pomeriggio dopo il lavoro, ha trovato la casa a soqquadro e non vedendo i genitori si è ...