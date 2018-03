Tre arresti a Cortina e Vodo per una truffa alle assicurazioni

Milano : Gdf sequestra olTre 5 chili di eroina - 4 arresti : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Quattro persone sono state arrestate a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dalla Guardia di finanza di Como per detenzione e traffico di stupefacenti. I militari hanno sequestrato oltre 5 chilogrammi di eroina. I militari nel corso di un'operazione di pedinamento,

“Spacciavano nei locali del centro - 21 arresti” : Trema la “Roma bene. Le indagini nel mondo di salotti e locali vip. In manette anche lei - nome non certo sconosciuto. Tutti gli sviluppi : Controllavano il mercato della droga nei salotti della cosiddetta Roma Bene, in una zona che va dai Parioli ai locali notturni di via Veneto. Per questo sono finite in manette 21 persone, accusate di di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e all’estorsione. Non mancano anche nomi importanti tra quelli coinvolti nella vicenda: tra gli arrestati c’è infatti anche Gaia Mogherini, nipote dell’alto ...

Agguato dei Sepolcri : dopo 14 anni altri Tre arresti della Mobile : LATIANO - Si conclude con altri tre arresti, uno in carcere e due ai domiciliari, la lunga indagine della Squadra Mobile di Brindisi sull'omicidio di Francesco Di Coste, avvenuto a Latiano nel 2004, ...

Gb - esplosione Leicester : Tre arresti : 02.46 Tre arresti per l'esplosione che domenica a Leicester, Inghilterra, ha provocato il crollo di una palazzina di due piani e la morte di 5 persone. Omicidio colposo plurimo, l'accusa. "Non renderemo noti altri dettagli, non c'è nessuna evidenza in base alla quale gli eventi di domenica siano collegati al terrorismo", fa sapere la polizia. Un'esplosione e un successivo incendio hanno distrutto un supermarket e un appartamento in un ...

Danno fuoco a una casa per vendetta : Tre arresti : Gli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato tre italiani, originari della Campania, con l'accusa di aver appiccato l'...

Palermo - gioielliera legata - imbavagliata e rapinata : Tre arresti : Hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno rubato preziosi per un valore di 25mila euro. Tre di loro, però, sono finiti in manette. Si tratta di ...

Palermo : gioielliera legata - imbavagliata e rapinata - Tre arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In cinque hanno assaltato una gioielleria a Palermo e, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni

Napoletani scomparsi in Messico : Tre arresti in polizia : È dal 31 gennaio che non si hanno più notizie dei tre venditori Napoletani impegnati in Messico, Vincenzo Cimmino (29 anni), Raffaele e Antonio Russo (60 e 25 anni). Ieri sera è stata data comunicazione che tre agenti di polizia di stanza nella città di Tecalitlan sono stati arrestati. Sono accusati di aver consegnato i tre italiani ad un'organizzazione criminale locale, il Cartel Jalisco Nueva Generación, tra i più potenti della nazione. Non è ...

Palermo : otto rapine in dieci giorni a giovanissimi - Tre arresti : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - otto rapine nel giro di dieci giorni, tutte ai danni di giovanissimi e compiute nelle vie del nel centro di Palermo. In manette sono finiti Davide Mustacchio, 19 anni, Giovanni Bontà, 18 anni, e Vincenzo Corrao, 19 anni, ma indagini della polizia sono ancora in corso p

Gestivano il mercato della droga a Catanzaro - olTre 50 arresti : le intercettazioni - VIDEO - : Gestivano lo spaccio di droga della città, rifornendosi da cosche di 'ndrangheta reggine e crotonesi per rifornirsi di droga. Volevano che Catanzaro somigliasse a Scampia, dove la vendita della droga ...

Mafia : nuove scarcerazioni nell'agrigentino - Tribunale Riesame annulla altri Tre arresti (2) : (AdnKronos) - Le udienze davanti al Tribunale del Riesame di Palermo proseguono intanto in questi giorni. I legali degli arrestati puntano su un presunto vizio formale come il difetto di motivazione dell’ordinanza emessa dal gip. Secondo il Riesame l'ordinanza non sarebbe stata sufficientemente argo