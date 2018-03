Trapani | casa di riposo lager per anziani | arrestati verso il processo 3

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (2) : (AdnKronos) - Due operatori, senza sapere di essere ascoltati dalle cimici, parlando di una povera anziana incontinente che continuava a sporcarsi dicevano: "Come si deve fare con questa pazza? Gli si mette un tappo nel culo". E l'altro: "Io oggi non gli do da mangiare, per me può morire". In un alt

Casa riposo lager per anziani a Trapani - arrestati verso il processo : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - verso la richiesta di rinvio a giudizio delle quattro persone arrestate, lo scorso novembre, con l'accusa di avere maltrattato, picchiato e minacciato diversi anziani, ospiti della Casa di riposo 'Rosanna' di Castellammare del Golfo (Trapani). La Procura di Trapani, di

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il Lecce cade in casa - vince il Trapani : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A e C. Altra occasione persa dal Pisa, il Lecce cade al Via del Mare e il Trapani guadagna tre punti(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:21:00 GMT)

Trapani : piantagione di marijuana in casa - un arresto : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Una piantagione di marijuana indoor con 13 piante e un sofisticato sistema di lampade, vasi e fertilizzanti, è stata scoperta dai carabinieri in un appartamento in località Triscina, a Castelvetrano (Trapani). in manette per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio

Trapani - chiuse in casa la moglie infedele : poliziotto condannato : Trapani, chiuse in casa la moglie infedele: poliziotto condannato Alla donna era stato confiscato il cellulare, ma grazie ad un secondo telefono che aveva tenuto nascosto è riuscita a lanciare l’allarme Continua a leggere L'articolo Trapani, chiuse in casa la moglie infedele: poliziotto condannato sembra essere il primo su NewsGo.