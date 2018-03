Trapani | badanti picchiavano e minacciavano anziana Incastrate da microspie

Trapani - anziana picchiata : arrestate due badanti. I vicini sentivano le urla ma non hanno mai chiesto aiuto : Un’ anziana di 75 anni di Trapani è stata picchiata e minacciata dalle due badanti che si sarebbero dovute occupare di lei. Le violenze fisiche e psicologiche sono durate settimane e sono state documentate dagli uomini della Polizia che hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, nel centro storico della città, e arrestato le due. Le badanti, di 36 e 53 anni, invece di assistere e curare la signora malata e bloccata a letto, ...

