Trapani | anziana picchiata e maltrattata | badanti-aguzzine in manette

(Di sabato 10 marzo 2018) Una storia di crudelta' e squallore, consumata nel centro storico di. Gli agenti della squadra mobile della locale Questura hanno fatto irruzione in un appartamento ed hanno arrestato due, colpevoli di violenze nei confronti di un'. Per le duesono dunque scattate le, la vittima è stata portata in ospedale e, successivamente, affidata ad una residenza protetta. Il tutto si è consumato in un arco di tempo piuttosto lungo, senza che nessuno denunciasse l'accaduto. Nonostante la donna urlasse continuamente per i maltrattamenti subiti, infatti, nessuno dei vicini aveva mai chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'unica segnalazione del caso solo pochi giorni fa Pochi giorni addietro però è finalmente giunta una segnalazione alla polizia, da parte di un soggetto che ha esposto agli agenti il sospetto che l'fosse sottoposta a ...