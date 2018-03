Trapani | anziana picchiata | arrestate due badanti I vicini sentivano le urla ma non

Maltrattavano una donna anziana : arrestate due badanti a Trapani : Due badanti sono state arrestate a Trapani per i maltrattamenti e le violenze su una 75enne che dovevano accudire. La donna aveva dovuto subire minacce e violenze fisiche e psicologiche per settimane, ...

Trapani : DUE BADANTI ARRESTATE DALLA POLIZIA PER GRAVI MALTRATTAMENTI A UN´ANZIANA. : Insulti, minacce, schiaffi e colpi di bastone in testa, da queste violenze gli agenti della POLIZIA di Stato di TRAPANI hanno salvato, ieri sera, un´anziana, arrestando in flagranza le sue ...