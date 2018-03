Torino | Rincon lancia l’allarme | “può finire male…”

calcioweb.eu

(Di sabato 10 marzo 2018) Ilè reduce dalla deludente prestazione contro la Roma nell’ultima giornata di campionato, il 3-0 non lascia repliche ma la squadra granata aveva iniziato bene la partita senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio. Sempre più preoccupato il centrocampistaai microfoni diChannel: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando diverse occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e contro queste squadre, se non fai gol, vieni punito. Nella ripresa dopo il gol non siamo stati capaci di reagire. Ci capita spesso, è un problema che ci è capitato spesso in questo campionato. Stiamo mancando di carattere e attenzione, questa è una cosa grave. Dobbiamo fare una bella riflessione e cercare di fare meglio perché stiamo rischiando dimale la stagione. Io per primo mi metto in discussione, non voglio andare in vacanza ad aprile. Dobbiamo stringere ...