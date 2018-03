Tirreno-Adriatico 2018 | il grande ritorno di Mikel Landa Vittoria d’attacco in salita

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali sorride in salita : lo Squalo cresce di condizione e guarda al futuro : Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto al termine della tappa odierna alla Tirreno-Adriatico. Il difficile arrivo in salita a Sassotetto non è stato indigesto per lo Squalo che ha paventato un’ottima condizione nel corso dell’intera ascesa, difendendosi al meglio e traendo indicazioni posizioni per il prossimo futuro. Il siciliano non ha quasi mai brillato nelle prime uscite stagionali della sua carriera ma la frazione regina ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della quarta tappa. Mikel Landa perfetto - che grinta per Fabio Aru - bocciato Chris Froome : La tappa regina della Tirreno-Adriatico non ha deluso le aspettative con i corridori che si sono dati battaglia sulle dure pendenze del Sassotetto, dove ha trionfato Mikel Landa davanti a Rafal Majka e George Bennett. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quarta tappa. Mikel Landa 10: un grande ritorno per lo spagnolo, che dimostra di essersi meritato pienamente il ruolo di capitano alla Movistar. Oggi ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Chris Froome si stacca in salita! Il fenomeno in difficoltà - la gamba non è al top? : Non arrivano segnali incoraggianti per Chris Froome alla Tirreno-Adriatico: il britannico si è staccato sulla salita finale che ha condotto a Sassotetto, nella quarta frazione della Corsa dei due Mari non è mai riuscito a impressionare e poi ha pagato dazio sulle aspre pendenze dell’ultima ascesa, manifestando una condizione tutt’altro che eccellente a meno di due mesi dal via del Giro d’Italia. Il vincitore degli ultimi tre ...

Tirreno-Adriatico - lo spagnolo Landa vince la quarta tappa. Caruso maglia azzurra : Mikel Landa ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita a Sassotetto. Lo spagnolo della Movistar ha preceduto, dopo 219 chilometri, Majka e Bennett. Quarto posto per Aru a 6",...

Tirreno-Adriatico 2018 - quinta tappa : Castelraimondo – Filottrano (domenica 11 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domani (domenica 11 marzo) la Tirreno-Adriatico ripartirà da Castelraimondo per la quinta tappa, che prevede 178 km con arrivo a Filottrano. La Corsa dei Due Mari ricorderà così Michele Scarponi, tragicamente scomparso il 22 aprile dello scorso anno proprio nella sua Filottrano, dove domani i corridori onoreranno il suo ricordo dandosi battaglia su un durissimo strappo con pendenze fino al 16%. La partenza è fissata per le 11.50, mentre l’arrivo ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Fabio Aru : “Ho dato un segnale”. Damiano Caruso : “Mi ritrovo leader. Passiamo domani e facciamo i conti” : Tappa scoppiettante alla Tirreno-Adriatico 2018, la frazione che si è conclusa con l’arrivo in salita a Sassotetto ha regalato emozioni. Vittoria per lo spagnolo Mikael Landa, Fabio Aru ci ha provato con un attacco nel finale, Damiano Caruso si è ripreso la maglia azzurra di leader visto il salto di catena di Thomas, Chris Froome è andato in crisi. Le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della Rai: Fabio ARU: “Siamo a inizio ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Mikel Landa vince a Sassotetto - maglia a Damiano Caruso. Fabio Aru ci prova - Chris Froome si stacca! : Sconvolta la classifica alla Tirreno-Adriatico dopo la quarta tappa, quella forse più dura con l’arrivo in vetta a Sassotetto, 219 chilometri dopo la partenza di Foligno. In uno sprint ristretto la spunta uno dei favoriti: lo spagnolo Mikel Landa. Primo successo con la maglia della Movistar per l’iberico che domina grazie ad uno scatto arrivato dalle retrovie. Va a riprendersi la maglia azzurra di leader Damiano Caruso, sfruttando un ...

Tirreno-Adriatico - domani Filottrano ricorderà Michele Scarponi : Il ciclismo era la vita di Michele Scarponi, sport che aveva scelto quando aveva solo 8 anni e il ciclismo continuerà a far vivere questo grande campione e lo farà il 22 aprile con la granfondo che ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Tom Dumoulin si ritira! Brutta caduta all’inizio della quarta tappa : Tom Dumoulin si è ritirato dalla Tirreno-Adriatico 2018. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia è caduto durante le prime battute della tappa di oggi (la Foligno-Sarnano Sassotetto, durissimo arrivo in salita) procurandosi delle escoriazioni su tutto il corpo. Fortunatamente non è necessario un ricovero in ospedale. Un vero peccato perché l’olandese era atteso da una bella battaglia sull’ascesa finale, uno scontro aperto ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quarta tappa in DIRETTA : Foligno-Sassotetto - la frazione regina! Corpo a corpo in salita tra Froome - Nibali e Aru : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, 219 chilometri tra Foligno e Sassotetto che si concluderanno con un impegnativo arrivo in salita di circa 10 chilometri. Una salita vera, che può fare differenze e che potrebbe lasciare un segno indelebile sulla Corsa dei Due Mari. Al momento, guidano la classifica Geraint Thomas, in maglia azzurra, e Chris Froome: i due britannici del team Sky, inoltre, ...