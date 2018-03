Tim convoca assemblea per il 24 aprile

Doping - convocato il difensore della Lazio De Vrij : gli ulTimi aggiornamenti : Ancora clamorose novità dopo la notizia di questa mattina che riguarda la positività del calciatore del Cagliari Joao Pedro dopo un controllo antiDoping, adesso altri nuovi aggiornamenti che riguardano il calciatore della Lazio De Vrij. Il difensore è stato convocato per le prossime ore, dall’ambiente biancoceleste si parla di “dare spiegazioni burocratico-regolamentari”. De Vrij è anche al centro del mercato, in particolar ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : le convocate dell’Italia per le ulTime due sfide del torneo : Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di Rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza. Di seguito le 23 convocate dell’Italia Piloni Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps Gaia GIACOMOLI ((Rugby ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : i convocati dell’Italia per le ulTime due partite del torneo : Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di Rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano) Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Genoa - le ulTime su Biraschi ed i convocati di Ballardini : Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rivelato le ultime novità in merito alle condizioni di Biraschi ed anche i convocati di mister Ballardini per l’incontro del weekend. “Imbacuccati come eschimesi nella morsa del freddo. Il leit-motiv della settimana non cambia. Continua a girare come un vecchio 45 giri. Dopo la riunione al primo piano di Villa Rostan, la sede del club, per memorizzare il tema delle palle inattive, la ...

EMA - ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO?/ UlTime notizie - Maroni : “Gentiloni è d'accordo - ma serve coraggio” : Ema, ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO? Le Ultime notizie: Maroni rivela che “Gentiloni è d'accordo, ma serve coraggio”. Milano accusa Amsterdam: costo affitto sede aumentato del 34%(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:01:00 GMT)

Siria : altre vitTime a Ghouta Est - Mosca convoca Consiglio sicurezza : Nuovi bombardamenti dell’esercito di Assad sul sobborgo “ribelle” alla periferia di Damasco, oggi probabile voto alle Nazioni Unite su una proposta di tregua

Persidera - Tim convoca il cda : entro il 28 la risposta alla Ue : In arrivo un cda straordinario di Tim per prendere una decisione sulla vendita di Persidera, di cui l'ex incumbent ha il 70% e Gedi gruppo editoriale il 30%; venerdì 16 è arrivata solo l'offerta di ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : Aran convoca sindacati il 20 febbraio - rinvio sciopero? (ulTime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie su Rinnovo Pa per Sanità ed Enti locali: Aran convoca i sindacati per il 20 febbraio. rinvio maxi sciopero medici e infermieri? (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:49:00 GMT)

Convocati Torino - assenza dell’ulTim’ora per il tecnico Walter Mazzarri : Convocati Torino – Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani contro l’Udinese (calcio d’inizio ore 15), quinta giornata di ritorno della Serie A Tim 2017/18. Oltre allo squalificato Acquah e all’indisponibile Lyanco, non convocato Milinkovic-Savic per sindrome influenzale. Al suo posto il portiere della Primavera, Coppola. PORTIERI: Domenico COPPOLA (maglia numero 99), Salvador ICHAZO, ...

Contratto scuola 2018 ulTime notizie : oggi convocazione plenaria all’Aran : La Flc-Cgil, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ci informa in merito alle ultime notizie relative al rinnovo del Contratto scuola 2018: è previsto, infatti, per oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 14,30, un incontro con l’ARAN per proseguire la trattativa relativa al nuovo Contratto del personale scolastico. Ecco quanto si legge nella nota diffusa dal […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: ...

Convocati Genoa - due assenze pesantissime per Ballardini - una dell’ulTim’ora : Il Genoa si prepara per la Lazio. Rifinitura sul prato bagnato per il gruppo che a Pegli ha concluso il ciclo settimanale di allenamenti. Lunedì a Roma è previsto un risveglio muscolare in hotel, a corredo della riunione tecnica per le disposizioni prima del trasferimento allo stadio. Schemi e partitelle hanno caratterizzato la mattinata al Centro Signorini, con il tecnico Ballardini impegnato a muovere le pedine sul terreno. Nonostante la ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 20 convocati dell’Italia. Svelati gli ulTimi 5 nomi - spazio a Buzzi e Vinatzer : Oggi la Fisi ha comunicato il contingente completo dell’Italia di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale sarà presente in Corea del Sud con 20 atleti: 11 uomini e 9 donne. La maggior parte del contingente era già stata svelata nei giorni scorsi ma mancano ancora cinque nomi da ufficializzare: al termine delle gare di Lenzerheide e Garmisch sono state prese le decisioni definitive. Al maschile trova ...

Bologna - i convocati di Donadoni : un’assenza dell’ulTimo minuto : Il Bologna ha comunicato la rosa dei convocati per l’incontro di domani contro il Napoli. Non ci sarà il portiere Da Costa a causa di una lombalgia, presente l’attesissimo Verdi dopo le querelle di calciomercato invernali. Questo l’elenco dei convocati di Donadoni per Napoli-Bologna di domani. Portieri: Mirante, Ravaglia, Santurro. Difensori: De Maio, Helander, Keita, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye. Centrocampisti: Crisetig, Donsah, ...

Torino - le ulTime sulle condizioni di Belotti : di nuovo tra i convocati con il Benevento? : Il Torino aspetta Andrea Belotti. Il rientro del ‘Gallo’ si avvicina. Dal centro sportivo dei granata arrivano buone notizie in merito alle condizioni dell’attaccante, che è stato costretto a saltare le ultime quattro partite per un nuovo infortunio al ginocchio. Belotti è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni e punta a rientrare almeno nella lista dei convocati per la sfida con il Benevento. Il dolore al ...