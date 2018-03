Test di medicina | concessa ripetizione ad una studentessa ipovedente

Medicina : la riscoperta di Santa Ildegarda - la scienza Test a i suoi rimedi : C’è una forza vitale che unisce l’uomo alla natura in ogni sua espressione, “un’energia suprema e fiammeggiante” che li percorre insieme come una ‘scossa verde’ fra corpo, anima e creato. Si chiama Viriditas: se la perdi ti ammali, se la ritrovi guarisci. Si può riassumere così il pensiero di Ildegarda di Bingen, badessa benedettina tedesca vissuta a cavallo fra il 1000 e il 1100, Santa e Dottore della ...

Medicina : la riscoperta di Santa Ildegarda - la scienza Testa i suoi rimedi : Ma per risolverle la Santa cercava di parlare al corpo come all'anima, "di agire insieme sugli aspetti fisici e su quelli emozionali, che anche la scienza di oggi sta riscoprendo come un tutt'uno". ...