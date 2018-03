meteoweb.eu

: Terremoto, ministro Pinotti: integrazione forte tra Difesa e Protezione civile - Barcellonameteo : Terremoto, ministro Pinotti: integrazione forte tra Difesa e Protezione civile - agenzia_nova : RT @Key4biz: Finestra sul mondo, di key4biz e @agenzia_nova - Key4biz : Finestra sul mondo, di key4biz e @agenzia_nova -

(Di sabato 10 marzo 2018) La sinergia tra i diversi corpi dello Stato “è fondamentale per affrontare al meglio nuove emergenze“: lo ha dichiarato ildellaRoberta, oggi al Sestriere per la cerimonia di chiusura dei CaSta. “Negli ultimi anno abbiamo vissuto catastrofi naturali dolorosissime:, nevicate abbondanti; siamo stati capaci di utilizzare tutti i corpi dello Stato” dando prova dell’utilizzo “duale delle capacità della“, non solo militare ma “mezzi e professionalità da impegnare nel momento in cui il nostro Paese ne ha bisogno” per esigenze civili. Di fronte a talune tragedie, come Rigopiano, “l’con laè stata molto positiva, lavorare insieme è essenziale. In quel caso, abbiamo dato prova di grande capacità e anche di saper operare insieme. E i cittadini lo hanno ...