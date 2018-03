Tennis | la Sharapova in crisi licenzia il coach Groeneveld

Tennis : ancora problemi fisici per Maria Sharapova. Il polso sinistro duole alla russa : Fa rumore l’uscita di scena dell’ex n.1 del mondo Maria Sharapova nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells (Stati Uniti). La russa è stata infatti superata dalla giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-4 6-4 al primo turno, confermando tutte le perplessità di un 2018 in cui la siberiana è parsa molto lontana dalla miglior condizione. alla base di ciò, un problema al polso sinistro sta condizionando le prestazioni di Maria: ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte alta). Maria Sharapova eliminata! : Scattato nella notte italiana il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: caratteristico tabellone a 96 con le 32 teste di serie esentate dal primo turno. La parte alta del tabellone ha visto subito un’eliminazione eccellente: esce di scena la russa Maria Sharapova, battuta con un doppio 6-4 dalla nipponica Naomi Osaka. Di seguito tutti i risultati di giornata: WTA Indian Wells – primo turno (parte alta) Kr.Pliskova (Cze) b. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - AusOpen : Djokovic avanti - Muguruza saluta - Sharapova convince : Tennis I risultati in diretta Con Djokovic che supera in quattro set Monfils facendo un altro passo verso la rinascita, ha avuto bisogno di cinque set Dominic Thiem per venire a capo di un match ...

Tennis : Australia - Sharapova sorride : (ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' salutato da un successo convincente il ritorno a Melbourne di Maria Sharapova, che proprio allo Slam Australiano due anni fa era stata "pizzicata" dall'antidoping. In una ...

Tennis - Australian Open 2018 : esordio vincente per Sharapova e Giorgi. Bene anche Pliskova e Halep : Poi qualche distrazione di troppo consente a Friedsman di recuperare da 1-4 a 4 pari, costringendo l'ex numero 1 del mondo e vincitrice a Melbourne nel 2016 a fare gli straordinari per chiudere 6-4. ...

Tennis - Australian Open 2018 : le partite di domani (16 gennaio). Esordio per Federer e Djokovic. In campo anche Halep e Sharapova : Gli Australian Open hanno alzato il loro sipario con i match del primo turno nel tabellone maschile e femminile. Tanti i big scesi in campo la scorsa notte e altrettanti che lo faranno in questa. C’è sicuramente grande attesa per Roger Federer e Novak Djokovic, ma attenzione anche tra le donne ai match di Simona Halep e Maria Sharapova. Esordio anche in tabellone anche per cinque italiani, in particolare Fabio Fognini e Camila Giorgi Il ...

Tennis - la Sharapova eliminata in semifinale dalla Siniakova a Shenzhen : Siniakova affronterà in finale la romena Simona Halep, numero 1 del mondo e del tabellone. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Tennis - donne : Sharapova e Halep in semifinale a Shenzen : Ora la 27enne di Bucarest affronterà la n°1 al mondo che tale rimarrà anche la prossima settimana, la connazionale Simona Halep, che ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka con un doppio 6-2. Begu (...

Tennis - Shenzhen Open : la Sharapova in semifinale : La Begu si giocherà un posto per la finale con la vincente della sfida che opporrà l'altra romena Simona Halep , la numero uno del mondo, alla bielorussa Aryna Sabalenka . Tags: Shenzen Open Tutte le ...

Tennis : in Cina Ostapenko ko e Sharapova ai quarti - la Wozniacki in Nuova Zelanda stende la Brengle : ROMA - Esordio con sconfitta per Jelena Ostapenko allo ' Shenzhen Open ', torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina , uno dei tre ...

Tennis - a Shenzen : inizia bene l'anno di Halep e Sharapova : Prima vittoria 2018 da n.1 al mondo per la 26enne rumena Simona Halep, che in soli 69 minuti ha sconfitto 6-4 6-1 Nicole Gibbs, n. 110 Wta. Nulla da fare per Jasmine Paolini: la 21enne di Castelnuovo ...