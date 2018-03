Tennis | Indian Wells | Fabbiano al secondo turno | la Kvitova e la Halep avanti

Indian Wells 2018 / Diretta streaming video e tv : vince Fabbiano - va al 2° turno! (Tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, le partite della terza giornata del torneo di tennis. vince Thomas Fabbiano, che avanza al secondo turno(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone completo ed i possibili scenari verso la finale : Il Masters 1000 di Indian Wells di Tennis, dopo le prime due giornate dedicate al primo turno, sta per entrare sempre più nel vivo con l’entrata in scena dei grossi calibri. Neanche a dirlo, gli occhi saranno tutti puntati su Roger Federer. “Il Maestro”, campione in carica, tornato sul tetto del mondo nella classifica generale, è il grande favorito per quest’edizione 2018, reduce da un inizio di stagione assolutamente ...

Tennis - Indian Wells 2018 : Fabbiano al secondo turno. Klahn battuto con un doppio 6-4 : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD TERZA GIORNATA dalle 20 di sabato 10 alle ...

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati della seconda giornata. Avanti Monfils - forfait Kyrgios : Sandgren , 59, sfrutta il ritiro di Basilashvili , 83, , mentre il giapponese Taro Daniel , numero 109 del mondo, si regala un secondo turno in cui affronterà il cinque volte vincitore del Masters ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Avanza Gael Monfils - eliminato Frances Tiafoe e bene Thomas Fabbiano : Andata in archivio anche questa giornata dedicata al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sul cemento californiano, in attesa che i grossi calibri scendano in campo, non grandissime sorprese. Da notare la netta vittoria del Francese Gael Monfils, n.42 del mondo, contro l’australiano Matthew Ebden (n.78 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 13 minuti di partita. Il transalpino, gravato nell’ultimo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok - Kvitova vince una maratona - subito fuori Muguruza : Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4. subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : forfait di Nick Kyrgios. Entra Matteo Berrettini nel tabellone principale : Può decisamente sorridere il nostro Matteo Berrettini. Il giovane azzurro, eliminato nella finale delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells dal canadese Peter Polansky (3-6 6-1 3-6), accede al tabellone principale del prestigioso torneo californiano per il forfait dell’ultimo minuto dell’australiano Nick Kyrgios, ancora alle prese con dei problemi fisici. Pertanto, il Tennista di Roma, da lucky loser, inizierà la sua ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Thomas Fabbiano vola al secondo turno. L’azzurro sconfigge in due set Bradley Klahn : Buone notizie arrivano dal Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) per il Tennis azzurro. Thomas Fabbiano ha superato, infatti, il primo turno sconfiggendo l’americano Bradley Klahn, n.166 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro capace di fare la differenza nei momenti importanti del confronto, portandosi a casa un successo prestigioso. Nel prossimo round ci sarà la ...

Indian Wells 2018 / Diretta Bencic Ostapenko streaming video e tv : si scende in campo! (Tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si disputano nella terza giornata del torneo di tennis. Bella sfida tra due giovani, nate entrambe nel 1997(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:42:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : dopo la maternità Serena Williams torna e vince : Indian Wells - Ritorno in grande stile per Serena Williams. La statunitense, ex regina del Tennis mondiale, ha sconfitto la kazaka Zarina Diyas al suo debutto nel 'BNP Paribas Open', primo torneo Wta ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...