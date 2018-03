SUPER MARIO Da Donkey Kong a icona di Google Maps Le curiosità sul personaggio della

Mario Day - perché il 10 marzo si festeggia SUPER Mario : A trentatré anni dal lancio di Super Mario Bros e con oltre 100 apparizioni nei videogame, Super Mario è ancora pronto a stupire e ad adattarsi al mondo che lo circonda.

SUPER MARIO sbarca su Google Maps in occasione del Mario Day : Anche Google si è fatta contagiare dagli imminenti festeggiamenti per il Mario Day, permettendo agli utenti di utilizzare il noto idraulico italiano per mostrare la propria posizione sulla mappa. L'articolo Super Mario sbarca su Google Maps in occasione del Mario Day è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oltre il 100% in SUPER MARIO Odyssey : ecco l’aggiunta dopo l’update : Super Mario Odyssey è un gioco enorme: tutti sanno che finire la storia non significa completarlo al 100%, c'è ancora tantissimo da fare. Ci sono tanti nuovi costumi da ottenere, Lune da collezionare e nuovi regni da esplorare. Ultimamente è arrivato un nuovo aggiornamento e, chissà, magari in futuro usciranno nuovi DLC per l'ex-idraulico italiano, che aggiungeranno altri mondi o pezzi di storia. Niente è escluso, ma la notizia interessante è ...

SUPER MARIO pronto a tornare in Italia : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche”. Ad affermarlo è l’attaccante del Nizza, Mario Balotelli, in un’intervista esclusiva alla ‘Domenica Sportiva’ che andrà ...

Gol Balotelli - SUPERMario non si ferma : altra prodezza con il Nizza [VIDEO] : Gol Balotelli – Balotelli non si ferma, l’attaccante sta disputando una stagione strepitosa ed è andato in gol anche nella gara di campionato contro il Lilla nella 28^ giornata della Ligue 1. Ultima stagione in Francia per SuperMario, sempre più vicino il ritorno in Italia dalla prossima stagione ed a parametro zero, cresce l’interesse da parte del Napoli. Balotelli nel frattempo continua a segnare senza sosta, ...

Napoli - lo scudetto porta Balotelli : con SUPERMario per l’assalto alla Champions League : Il Napoli è la principale candidata alla vittoria finale dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per la fondamentale gara di campionato contro la Roma, partita che può addirittura permettere di allungare in classifica sulla Juventus, i bianconeri chiamati dalla difficile trasferta contro la Lazio mentre per il Napoli l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. La squadra azzurra può contare su quattro punti di ...

Volantino Gamestop fino al 28 marzo - strepitoso prezzo su SUPER MARIO Odissey - Zelda e tanti altri : Come ogni mese, sempre calde sono le pagine del Volantino Gamestop che, come di consueto, torna sulla scena con una serie di offerte assolutamente interessanti per tutti coloro che sapranno spucliare adeguatamente tra le numerose proposte del venditore. A un anno di distanza dalla release ufficiale sul mercato, non potevano ovviamente mancare una serie di promozioni studiate ad hoc per celebrare la ricorrenza di Nintendo Switch, la console ...

SUPER MARIO Odyssey : vediamo tutti i cappellini e i costumi in un video : L'utente YouTube MasterOfHyrule ha realizzato un interessante video nel quale ci da mostra di tutti i nuovi costumi e cappelli aggiunti a Super Mario Odyssey, riporta Myntendonews.L'utente ha messo in mostra i costumi e capplli nella grafica 8 bit utilizzata dal celebre videogioco, ma anche nello standard 3D a cui siamo tutti abituati oggi.Super Mario Odyssey è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Read more…

SUPER MARIO Odyssey è sempre stato pianificato per Nintendo Switch : Tra Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey sono passati quattro anni, sottolinea Nintendoeverything.Super Mario 3D World è approdato su Wii U a novembre 2013 mentre Odyssey è uscito lo scorso ottobre, non troppo tempo dopo il lancio di Nintendo Switch.Poiché ci sono voluti diversi anni per la realizzazione dei un nuovo Super Mario, considerare che Odyssey sia arrivato in tempo per il primo anni di Switch fa fa domandare ad alcuni se ilo ...

Italia - Di Biagio richiama Balotelli : adesso SUPERMario può dimostrare quanto vale : L’attaccante Mario Balotelli sta disputando una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza con prestazioni strepitose e gol. Il calciatore è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, si profila dunque un ritorno nel campionato Italiano a partire da giugno. Nel frattempo Balotelli torna in Nazionale, il Ct Di Biagio ha deciso di richiamare l’attaccante ex Inter e Milan. Finalmente SuperMario ...

SUPER MARIO Odyssey : nuovo aggiornamento gratuito che introduce il minigioco "Caccia al Palloncino" e altre novità : A partire da oggi, i giocatori potranno scaricare un aggiornamento gratuito per Super Mario Odyssey che aggiunge un nuovo mini-gioco intitolato Caccia al palloncino, una serie di nuovi costumi per Mario e due nuovi filtri per catturare immagini in Modalità foto.Una volta scaricato l'aggiornamento gratuito ed aver completato la storia principale, i giocatori avranno a disposizione Caccia al palloncino e dovranno trovare Luigi in ogni Regno e ...

SUPER MARIO Odyssey si aggiorna con il Balloon World di Luigi : Come anticipato da Nintendo diverso tempo fa, in data odierna è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento per Super Mario Odyssey, il quale introduce il minigioco Ballon World di Luigi e non solo. Nuovo aggiornamento per Super Mario Odyssey Prima di tutto, per scaricare l’aggiornamento procedete come segue: Spostatevi sull’icona del gioco Premete il tasto + Premete il tasto A su aggiornamento In alternativa potete ...

Milan e Inter - Balotelli nel mirino : ecco la preferenza di SUPERMario : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la preferita dell'attaccante italiano è la meta rossonera, dove tornerebbe subito.