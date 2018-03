“Sulle alleanza decida la base con un referendum” L’auspicio di Chiamparino

huffingtonpost

(Di sabato 10 marzo 2018) "Il Pd deve uscire dalla direzione di lunedì con una guida collegiale e unitaria del partito e con un impegno di questa guida unitaria e collegiale a far decidere la, sullo stile dell'Spd, ove si presentassero dei nodi politici di fondo". È l'auspicio del governatore del Piemonte Sergio, intervistato da Maria Latella su Skytg24."Io non mi candido a fare il numero uno, se si tratta di dare una mano lo faccio, la condizione è che ci sia un gruppo dirigente unito e collegiale", aggiunge."Grillo dice sì alla eventuale candidatura di Torino ai Giochi Invernali del 2026? Se lo chiede a me chiede all'oste se il vino è buono. Se ci hanno ripensato io lo considero positivo. Con la sindaca Appendino ho un rapporto istituzionale con il quale sono riuscito a far fronte ad alcune situazioni critiche, penso al Salone del Libro. Io non ...