Subisce un tentativo di violenza durante il turno di guardia medica Denunciato il

Dottoressa Subisce tentativo violenza : ANSA, - BARI, 8 MAR - Una Dottoressa in servizio nella guardia medica in un paese del Salento ha subito un'aggressione a sfondo sessuale da parte di un paziente che aveva richiesto una visita ...

Dottoressa guardia medica Subisce tentativo violenza : Lecce, 8 mar. , askanews, 'Ancora una volta siamo costretti a denunciare un atto di gravissima e squallida violenza subita da una Collega mentre esercitava la sua professione 'in prima linea' presso ...

Bari - dottoressa guardia medica Subisce tentativo di ivolenza : Una dottoressa in servizio nella guardia medica in un paese del Salento ha subito un'aggressione a sfondo sessuale da parte di un paziente che aveva richiesto una visita domiciliare durante il turno ...

Dottoressa Subisce tentativo di violenza durante il turno notturno di guardia medica - lo sdegno dell'Ordine dei medici : In occasione della festa della donne fa male apprendere notizie tanto squallide. È l'ordine dei medici che scende in prima linea per denunciare quanto accaduto qualche giorno fa, o meglio qualche ...