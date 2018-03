“Stefano | hai sentito?” Toffanin e De Martino | imbarazzo totale in studio Dopo

caffeinamagazine

(Di sabato 10 marzo 2018) Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silviadurante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere qui”), la cantante salentina svela a Silvia: “Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio”. Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice”. Alla conduttrice che le chiede se in questa nuova fase di vita abbia trovato l’amore, la cantante risponde: ...