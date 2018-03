Spazio | in orbita 4 nuovi satelliti per telecomunicazioni

Spazio : il quarto batch della costellazione O3b è in orbita : Quattro nuovi satelliti della costellazione O3b, costruiti da Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) per SES Networks, sono stati lanciati con successo dal Centro Spaziale Guyanese, nella Guiana francese (Sud America), con un vettore Soyuz. Questi nuovi satelliti andranno ad ampliare l’attuale costellazione O3b composta da 12 satelliti, operativi in orbita dal 2014. Insieme offriranno maggiore capacità, migliore copertura e ...

Spazio : in orbita 4 nuovi satelliti costellazione O3b : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Quattro nuovi satelliti della costellazione O3b, costruiti da Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) per SES Networks, sono stati lanciati con successo dal Centro Spaziale Guyanese, nella Guiana francese (Sud America), con un vettore Soyuz. Questi nuovi satelliti andranno ad ampliare l’attuale costellazione O3b composta da 12 satelliti, operativi in orbita dal 2014. Insieme offriranno maggiore ...

Spazio - SpaceX mette in orbita il satellite Hispasat 30W-6 : Cape canaveral , askanews, - Lancio perfetto dalla base Nasa di Cape Canaveral per il razzo Falcon 9 che ha messo in orbita il satellite geostazionario Hispasat 30W-6, del peso di circa 6 tonnellate, ...

Spazio - il modulo Tgo di Exomars entrato nell'orbita definitiva : Colonia , askanews, - Il modulo Tgo , Trace gas orbiter, della missione spaziale dell'Esa Exomars ha completato le operazioni di rallentamento per entrare nella sua orbita definitiva intorno a Marte ...

Una nuova vita per Rat-Man. Via al tour di Ortolani col fumetto 'C'è Spazio per tutti'. Il ratto super eroe in orbita con l'austronauta ... : L'appuntamento nella città meneghina sarà al museo della Scienza e della Tecnica, sempre con Nespoli. La storia del ratto super eroe però non si esaurirà negli incontri con gli appassionati visto ...

A Roma i ragazzi 'incontrano lo Spazio' grazie a Nespoli. Fedeli : 'Io in orbita? Soffro di vertigini' : Fedeli: ' Lo spazio non è adatto alle ragazze? Stereotipi non veri' 'Ci sono degli stereotipi sul fatto che la scienza non sia adatta alle ragazze, ma non è assolutamente vero. Molte ragazze hanno ...

Un'automobile nello Spazio - la Tesla di Elon Musk in orbita : Cape Canaveral, , askanews, - Un'automobile nello spazio: le straordinarie immagini della Tesla Roadster rossa personale di Elon Musk, con un manichino vestito da uomo delle stelle al volante, in ...

Spazio - 11 satelliti in orbita grazie al razzo Soyuz : Vostochny , askanews, - Lancio perfettamente riuscito dalla base spaziale russa di Vostochny. Undici satelliti sono stati immessi correttamente in orbita dal razzo Soyuz. Si tratta del terzo lancio ...

Spazio : in orbita 11 satelliti lanciati dalla base russa di Vostochny : Undici satelliti sono stati immessi correttamente nell’orbita designata: successo dunque per il lancio del razzo Soyuz, il terzo effettuato dalla base spaziale russa di Vostochny. “Sono stati separati due blocchi di carico utile dalla Germania e dagli Stati Uniti. Entrambi sono stati messi nell’orbita designata,” ha spiegato il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Igor Komarov. Il terzo lancio dalla nuova base ...

Spazio - Ariane 5 : “Entrambi i satelliti in orbita” : Sono nella posizione orbitale prevista entrambi i satelliti lanciati il 25 gennaio a bordo dell’Ariane 5, del quale si era perso il segnale poco dopo il lancio dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Lo rende noto la societa’ Arianespace, che gestisce i lanci, citando le due aziende private proprietarie dei satelliti per le telecomunicazioni: la Ses per il satellite Ses-14 e Yahaset per il satellite Al Yah 3. “Secondo ...

Spazio - Ariane 5 : ‘catturato’ il satellite per portarlo sull’orbita giusta : Uno dei due satelliti lanciati nella notte dal razzo Ariane 5 e dei quali si erano persi inizialmente le tracce e’ stato ora ‘catturato’ dal centro di controllo della missione, che lo sta guidando verso la posizione orbitale corretta. Lo ha detto la compagnia Ses che lo gestisce. Il satellite SES-14, ha rilevato l’azienda, comunica con i centri di controllo, e’ in buona salute e tutti i suoi sottosistemi funzionano ...

Spazio - riuscito il lancio di Ariane 5 : 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti : Due satelliti commerciali sono stati immessi con successo in orbita da Ariane 5, nonostante per breve tempo siano stati persi i contatti con il vettore. Per 30 minuti un’anomalia non ha consentito di ricevere segnali: successivamente entrambi i satelliti hanno ripreso le comunicazioni e ora si trovano in orbita. L'articolo Spazio, riuscito il lancio di Ariane 5: 2 satelliti in orbita dopo perdita di contatti sembra essere il primo su Meteo ...