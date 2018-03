Spalletti contro gli azzurri | soltanto due «dolci» sconfitte

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andra' in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincera' la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, che ha cominciato gia' a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli : L'Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincerà la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ha cominciato già a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole i ...

L’Inter vince contro il Benevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Il grande Benevento adesso affronta la piccola Inter : De Zerbi prepara il blitz contro Spalletti! : Si è concluso l’importante scontro salvezza tra Benevento e Crotone, gara al cardiopalma e 3-2 finale. la squadra di Zenga passa in vantaggio grazie a Crociata, gli uomini di Zerbi ribaltano tutto prima con Sandro e poi con Nicolas Viola, pareggio con Benali prima della rete del successo di Diabate che ha fatto esplodere lo stadio. Sembrava l’ultima spiaggia per il Benevento per raggiungere la salvezza, i padroni di casa hanno ...

Inter - provvedimento della dirigenza dopo la sconfitta contro il Genoa? Ecco la decisione di Spalletti : Momento veramente negativo per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti aveva vinto senza entusiasmare nella scorsa giornata del campionato di Serie A contro il Bologna mentre ieri nuovo pesante passo indietro contro il Genoa. Sono emersi tutti i limiti della squadra nerazzurra, difficoltà dei singoli ma anche il gioco non convince e quando manca Icardi è difficile trovare la via delle rete con continuità. L’Inter rischia non solo la ...

Spalletti contro tutti rilancia la sua Inter. Depressi? Vinciamo : Milano - Miracoli di una vittoria, seppur stentata. E di una classifica che, anche grazie al fatto che le altre fanno tutto tranne che correre, rimane ottima. E così Luciano Spalletti, alla vigilia della gara di Genova contro il Genoa, ritrova grinta, cattiveria e pungente ironia. Già perché anche se col Bologna è stata dura e nonostante il successo mancasse dai primi di dicembre, l'Inter è ancora al terzo posto e se la crisi di risultati ...

Roma - parole al veleno di Totti contro Spalletti : che attacco al tecnico di Certaldo! : Il grande protagonista della trasmissione di Sky ‘Signori del Calcio’, che andrà in onda sabato prossimo, sarà Francesco Totti, campione assoluto e bandiera della Roma. Molti i temi toccati dall’ex capitano giallorosso: dalla squadra di Di Francesco al Pallone d’Oro fino al calciomercato e ad una clamorosa bordata a Luciano Spalletti. Ecco in anteprima alcuni passaggi dell’intervista: “L’offerta più concreta ...

Inter - Spalletti alza la voce : “vogliono mettermi contro il club” - poi l’esclusione di Icardi e il cambio di modulo : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo match che i nerazzurri dovranno affrontare con il Bologna. L’obiettivo è quello di tornare a conquistare ai tre punti che mancano ormai da 8 gare. Spalletti ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla decisione di non convocare Icardi: “Non può essere della partita, ha provato a restare nel gruppo ma nei movimenti ...

Inter - le ultime sul rientro Icardi e la “rivoluzione” di Spalletti contro il Bologna : L’Inter sta preparando la fondamentale gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sta vivendo un momento negativo che ormai perdura da diverse giornate ed ora è giunta l’ora di cambiare registro se non si vuol rischiare di perdere la zona Champions League. Spalletti lo sa bene e per sua fortuna potrebbe ritrovare Mauro Icardi al centro dell’attacco per l’incontro col Bologna, l’attaccante si ...

INTER E ROMA - Spalletti ‘SI CONFESSA’/ “Ambiente folle. Contro la Juve non si vince” - e il futuro… : SPALLETTI, INTER e ROMA: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Inter - solo 1-1 contro la Spal : Paloschi beffa Spalletti al 90' - quarto pari di fila : L' Inter di Luciano Spalletti non sa più vincere: 1-1 contro la Spal , altra beffa al 90' (come contro la Fiorentina) , quarto pareggio consecutivo. E soprattutto altra prestazione da dimenticare in ...

Spalletti : "Se incontro Totti lo abbraccio" : "Se incontrerò Totti domani allo stadio lo saluterò e lo abbraccerò come farò con tutti i calciatori della Roma". Lo dice Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma oggi sulla panchina dell'Inter, alla ...