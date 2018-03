Snowboard | Moioli terza in finale bis | coppa del mondo è sua

Snowboard : Moioli - meglio di così... : La vittoria della coppa la dedica "al mio team, perché è più facile vincere una gara sola come quella olimpica che una cosa come la coppa del mondo. Festa? La farò, ma ora voglio solo andare a ...

Snowboard cross - altro show per la Moioli : sua la Coppa del Mondo : Nel replay Moioli ha chiuso al terzo posto, ma la sua rivale Chloe Trespeuch è finita alle sue spalle al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del Mondo . In gara altre due ...

Snowboard cross - Michela Moioli : “Coppa del Mondo da sogno - più difficile delle Olimpiadi. Sono troppo contenta” : Michela Moioli ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross grazie al terzo posto raccolto a Mosca. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fis: “Abbiamo fatto praticamente tre partenze in finale: la prima non si è aperto il cancelletto, la seconda siamo riuscite ad arrivare alla fine ma abbiamo dovuto ripeterla e poi è andata benissimo. Sono contenta perché non ho mai mollato e ho raggiunto il mio ...

Snowboard - a Michela Moioli CdM cross : 19.25 Michela Moioli completa una stagione perfetta vincendo la Coppa del mondo di Snowboard cross dopo l'oro ai Giochi invernali di Pyeongchang. La gara, a Mosca, ha avuto un andamento convulso: la prima volta Michela era giunta seconda, poi un ricorso francese ha portato alla ripetizione, ma le è bastato il terzo posto per rendersi irraggiungibile. Per lei è il secondo titolo in carriera dopo quello del 2016. In gara altre due italiane: ...