completa una stagione perfetta vincendo la Coppa del mondo didopo l'oro ai Giochi invernali di Pyeongchang. La gara, a Mosca, ha avuto un andamento convulso: la prima voltaera giunta seconda, poi un ricorso francese ha portato alla ripetizione, ma le è bastato il terzo posto per rendersi irraggiungibile. Per lei è il secondo titolo in carriera dopo quello del 2016. In gara altre due italiane: Raffaella Brutto,ottava,e Francesca Gallina,undicesima.(Di sabato 10 marzo 2018)