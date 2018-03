Siviglia | Montella | Hanno deciso due episodi Difficile adesso approdare in

Liga - Montella battuto 2-0 dal Valencia di Zaza : Siviglia k.o. : Nel duello per il quarto posto che vale la Champions il Valencia ha vinto 2-0 a Siviglia chiudendo il discorso: aveva 8 punti di vantaggio e ora sono 11. La squadra di Montella piuttosto deve ...

'Milan - il Siviglia di Montella vuole André Silva' : MADRID - Il Siviglia cerca un attaccante per la prossima stagione e, dopo Muriel , potrebbe tornare a pescare in Italia. Gli andalusi stanno valutando se riscattare o meno Sandro Ramirez, arrivato in ...

Liga : torna a sorridere il Siviglia di Montella - Valencia bloccato dal Bilbao : Correa firma la vittoria della formazione andalusa, a Marcelino non riesce il sorpasso in classifica ai danni del Real Madrid

Liga - Simeone stende Montella : Siviglia-Atletico Madrid 2-5 : Madrid - Travolgente vittoria dell' Atletico Madrid per 5-2 contro il Siviglia nel posticipo della 25esima giornata della Liga spagnola. Per i colchoneros a segno Diego Costa e Griezmann nel primo ...

Champions League - Siviglia-Manchester United 0-0 : Mourinho resiste a Montella : SIVIGLIA , Spagna, - Finisce 0-0 all' Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United . Meglio la squadra di Montella che ...

Champions League - il Siviglia di Montella sfida lo United : “proveremo a fare la storia” : Il Siviglia di Vincenzo Montella domani sera ospiterà al Sanchez Pizjuan il Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del tecnico dei lusitani in conferenza stampa alla vigilia della sfida: “Queste sono partite di livello altissimo, bisogna affrontarlo al meglio, stando sempre concentrati, con velocità mentale e con la massima tecnica. Dovremo far vedere di essere migliori rispetto a ...

Champions - Montella : 'Studiavo Mourinho - ora lo sfido : serve un Siviglia pazzo' : È arrivato ad essere il giocatore più caro del mondo prima del trasferimento di Neymar e sinceramente spero che non giochi. Per me sarà la seconda partita in Champions League e sono contento di ...

Siviglia - Montella : 'Con lo United ci vuole pazzia. Mourinho? Un pioniere - ho letto i suoi libri' : Pogba? È un campione, è arrivato ad essere il giocatore più caro del mondo prima del trasferimento di Neymar, spero che non giochi'.

Spagna : il Barcellona riprende a correre - sorride anche il Siviglia di Montella : MADRID - riprende la marcia vincente del Barcellona dopo due pareggi consecutivi. Nella 24esima giornata della Liga spagnola la squadra di Ernesto Valverde si è imposta per 2-0 sul campo dell'Eibar: ...

Liga - Montella sorride : vince il suo Siviglia : MADRID , SPAGNA, - Torna a vincere in casa dopo piu' di due mesi il Siviglia di vincenzo Montella . Battuto 1-0 il Girona nella prima sfida domenica della 23giornata della Liga spagnola.Decisivo il ...

Montella - questa volta il sorriso è giustificato : Siviglia in finale di Coppa del Re : Dopo le tantissime polemiche a seguito dei pessimi risultati in Liga, il Siviglia di Montella batte il Leganes e vola in finale di Coppa del Re AFP/LaPresse Un sorriso finalmente giustificato. Perché ...

Manita dell'Eibar - sprofonda il Siviglia di Montella : Batosta clamorosa per il Siviglia di Vincenzo Montella, che sul campo dell'Eibar , settimo in classifica, grande rivelazione della stagione, si scioglie e perde 5 a 1. Una sconfitta pesantissima, ...

Le incredibili scuse di Montella : il Siviglia crolla e la colpa è delle dimensioni del campo : Vincenzo Montella sorprende tutti e dopo la sconfitta del suo Siviglia sul campo dell’Eibar per 5-1, sfoggia una scusa davvero anomala: “Si tratta di un campo molto piccolo, molto strano: non ci ha dato l’opportunità di giocare come volevamo”. Queste le frasi riportate dalla Gazzetta dello sport, una vera e propria scusa che però non regge. Il 5-1 contro l’Eibar non lascia scampo, Montella infatti si scusa anche con ...

Siviglia - Montella : "Chiedo scusa ai tifosi. Ma il campo era piccolo..." : Vincenzo Montella non può far altro che fare mea culpa, dopo la pesante sconfitta del suo Siviglia in casa Eibar , 5-1, : "Siamo molto dispiaciuti, prima di tutto voglio chiedere scusa ai tifosi ...