Siccità | emergenza a Palermo | firmata l’ordinanza della Protezione Civile

Emergenza idrica : la Toscana programma opere per affrontare la Siccità : Servirà dunque un equipaggiamento infrastrutturale adeguato al fine di salvaguardare naturalmente le esigenze di tutti i cittadini ma anche un comparto fondamentale per la nostra economia, come ...

Emergenza idrica in Sicilia - i geologi : “Senza un approccio geologico-tecnico alla Siccità - tra pochi anni si rischierà il collasso” : “Le precipitazioni piovose in media ridotte rispetto agli anni passati, che sono state registrate negli ultimi mesi, hanno messo in crisi il sistema di ricarica dei corpi idrici superficiali. Si proviene da un 2017 torrido, che dai mesi di giugno fino a settembre, ha creato disagi all’agricoltura, agli allevatori e ha messo in crisi la distribuzione delle reti acquedottistiche”. Lo afferma Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione ...

Emergenza siccita' : invasi sempre piu' asciutti. 90% del raccolto di grano ormai compromesso : Siccità devastante in Italia. Centro-sud sempre più senz'acqua. raccolto di grano quasi totalmente compromesso. Emergenza siccità/ Situazione sempre più critica col passare dei giorni sulla...