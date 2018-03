Sex toy killer | muore una donna durante un gioco erotico | ecco cosa è successo

La Forma dell'Acqua - boom nella vendita di Sex toy a tema : Il vibratore ispirato a "La Forma dell'Acqua" è andato esaurito online in soli 20 minuti. Il Premio Oscar ha portato bene all'azienda produttrice di questi sex toys in silicone, la XenoCat Artifacts, e all'artista che li ha disegnati: Ere. Sono stati infatti stati realizzati 28 dildo ispirati all'uomo anfibio che si vede nel film, messi poi in vendita su Etsy: i dispositivi sono andati a ruba in pochissimi ...

"La Forma dell'Acqua" - boom nella vendita di Sex toy a tema : Il vibratore ispirato a ' La Forma dell'Acqua ' è andato esaurito online in soli 20 minuti. Il Premio Oscar ha portato bene all'azienda produttrice di questi sex toys in silicone, la XenoCat Artifacts,...

Amber Rose lancia una linea di Sex toys : Amber Rose si lancia in un affare inedito. Dopo aver stretto un accordo da 10 milioni di dollari con Lelo, il gigante dei giocattoli per adulti, è pronta a lanciare la sua linea di sex toys , come ...

Il mistero dei Sex toys spediti random con pacchi Amazon : Ricevere un pacco Amazon in genere è un momento piacevole, sia se si era in attesa del prodotto acquistato online, sia se il contenuto è sconosciuto, perché significa che qualcuno ha spedito un regalo. Ma negli ultimi mesi, negli Stati Uniti si sta verificando qualcosa di inusuale: molte persone hanno ricevuto pacchi dal colosso di Seattle, tutti regali anonimi. Il contenuto dei doni misteriosi, però, ha messo non poco in imbarazzo le persone, ...

Sex toys spediti a casaccio in pacchi Amazon - le possibili reazioni degli italiani : “Uomini uomini uomini” è un film del 1995 di Christian De Sica. Memorabile la scena in cui il personaggio interpretato da Alessandro Haber scopre di risultare positivo al test dell’Hiv quando poi trattasi di un errore di trascrizione del cognome. Pare che ormai il “Mi sono sbagliato, scusi” sia all’ordine del giorno. Di base, abbiamo perso il focus, l’attenzione, la concentrazione. Dovremmo meditare di più tutti e distoglierci ...

Sex toys ispirati al cinema. Dopo Star Wars tocca a La forma dell’acqua : L’amore per il cinema non conosce limiti, anche quando si tratta di sviluppare sex toys ispirati a pellicole famose. Così, a Natale c’è stato il boom di vibratori e affini collegati a Star Wars, da ovvie spade laser a più creativi giocattolini che ricordano R2D2, C3PO e via discorrendo. Per San Valentino (e San Faustino), in concomitanza con l’uscita in sala de La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro in ...

Per San Valentino cresce la richiesta di “Love Cosmetics” ma diminuisce quello dei Sex Toys : San Valentino è notoriamente la “festa degli innamorati” e quindi la giornata romantica per definizione, anche gli acquisiti degli italiani sembrano andare in questa direzione: una crescita notevole di ricerche online (+ 13% nella prima settimana di febbraio rispetto alle settimane precedenti in media) di “cosmetici per la coppia”, ossia di quei prodotti “soft” che possono aiutare a rendere divertente il sesso, ma senza eccessi: dai lubrificanti ...

Sex toys : oggetti di piacere individuale ma anche strumenti di unione e di condivisione : Dildo, vibratori, lingerie per il burlesque, anelli vibranti e sex toys maschili non sono solo oggetti di piacere individuale ma si rivelano veri e propri strumenti di unione e di condivisione del piacere. A dirlo un’analisi dei dati raccolti dalla piattaforma MySecretCase, e-commerce dedicato al piacere delle donne e leader in Italia nella vendita di sex-toys con oltre 200.000 visitatori unici mensili, che fotografa un mercato in continua ...

Sex toy fra le spese rimborsate - ex consigliera assolta : Manca elemento psicologico del reato : I giudici del tribunale di Bologna hanno assolto l’ex consigliera regionale del Pd Rita Moriconi accusata di essersi fatta rimborsare l’acquisto di un sex toy. Il caso"Manca l’elemento psicologico del reato": così è stata disposta l'assoluzione della Moriconi. L'affaire risale al 2010 quando venne richiesto il rimborso per il giocattolo sessuale da un collaboratore della Moriconi che si ...

Bologna - Sex toy tra le spese rimborsate. Ex consigliera assolta per mancanza di “elemento psicologico del reato” : Manca l’elemento psicologico del reato. Per questo motivo i giudici del tribunale di Bologna hanno assolto l’ex consigliera Pd Rita Moriconi per aver messo a rimborso un sex toy acquistato il 29 novembre 2010. L’ex consigliera aveva presentato due diverse richieste di rimborso per l’acquisto dell’oggetto, dal costo di 83 euro. Fu un collaboratore del gruppo ad assumersi ogni responsabilità, dicendo che si trattava ...

Sex toy a rimborso - consigliera Pd assolta : 'Non fu un reato' : Manca l'elemento psicologico del reato. Per questo motivo i giudici del tribunale di Bologna hanno assolto l'ex consigliere regionale Pd Rita Moriconi dall'accusa di aver messo a rimborso un 'sex toy',...

Sex toys - presto anche il vibratore anti-age : I sostenitori dell’eccellenza italiana potrebbero presto vantare la paternità del primo sex toy con funzione terapeutica, più precisamente anti-age. Proprio così: il vibratore progettato da Paolo Mezzana, chirurgo estetico e membro della Society of Aestetic Gynecology (Esag) avrebbe la certificazione di dispositivo medicale, poiché sviluppato per aiutare le donne a riattivare i tessuti dei genitali e la vita sessuale, di conseguenza. ...