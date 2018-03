Serie B | il Palermo piega il Frosinone | decide una gemma di Gnahoré

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Palermo - vittoria pesante! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - il Palermo si aggiudica il big match contro il Frosinone. Bari fermato in pieno recupero dalla Pro Vercelli : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Palermo supera in casa il Frosinone che rischia domani di venire scavalcato in vetta alla classifica dall'Empoli. Il Bari si fa raggiungere in pieno ...

Probabili formazioni Palermo – Frosinone - 30^ Giornata Serie B 10-3-18 : Mancano poche ore all’appuntamento tra Palermo e Frosinone, la gara di cartello della trentesima Giornata del campionato cadetto, ma anche la sfida che può decidere le sorti di buona parte dell’intera Serie B. Un incontro che ha il sapore della Serie A, non solo per le loro posizioni in classifica, rispettivamente quarta contro prima, ma anche perché entrambe le formazioni si scontrarono nella massima Serie durante la stagione ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...

Serie B Palermo - Tedino : «Ora serve la sostanza» : Palermo - "Capisco la situazione del momento, ma dobbiamo restare concentrati sul Parma , un avversario molto forte". Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , fa così il punto della situazione in casa ...

Serie B - 3 volte la posta il colpo del Palermo : TORINO - Dopo avere rosicchiato punti nell'ultima giornata, il Palermo prova a rimanere nella scia di Empoli e Frosinone, ma dovrà fare i conti con il tabù Parma. I rosanero, domani, affrontano i ...

Serie B Palermo - Valoti : «Carte in regola per tornare in Serie A» : Palermo - "Sono qui con grande piacere, sono emozionato. Ringrazio il patron Zamparini per l'opportunità, ho molto entusiasmo" . A dirlo è il nuovo direttore sportivo del Palermo , Aladino Valoti , ...

Serie B Palermo - frattura Rajkovic : salta il Parma : Palermo - Slobodan Rajkovic alza bandiera bianca a causa di una frattura al ginocchio. Ecco il report medico del Palermo : ' Il giocatore Slobodan Rajkovic si è sottoposto in data odierna ad una ...

Video/ Palermo-Ascoli (4-1) : highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata) : Video Palermo Ascoli (risultato finale 4-1): gli highlights e i gol della partita di Serie B che ha visto i rosanero tornare alla vittoria tra le mura amiche del Barbera.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Serie B - Novara ko con il Foggia. Il Palermo si rialza - Empoli e Frosinone rallentano : TORINO - Turno favorevole al Palermo, che batte l'Ascoli 4-1 e accorcia sulle prime due in classifica Empoli e Frosinone, entrambe fermate sul pari. Cade il Novara con il Foggia , 0-1, . Vince il ...