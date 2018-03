Serie A | ecco le pagelle di Verona-Chievo

Serie B : ecco l'incredibile tifoseria che non abbandona mai i suoi colori Video : La Serie B ogni anno assegna i suoi 'oscar' alla squadra rivelazione del #campionato o al giovane talento che si è imposto all'attenzione della critica o, ancora, al 'bomber' che ha la migliore media gol a gara. Un torneo così lungo, equilibrato ed affascinante viene to da molti supporter in tutto lo stivale d'Italia, da nord a sud, coinvolgendo grandi piazze che hanno alle spalle una gloriosa storia calcistica. Palermo, Bari, Parma sono solo ...

Immaturi La Serie : stasera su Canale 5 l'ottava puntata - Ecco le anticipazioni : Il gruppo decide di trascorrere del tempo al mare e a sorpresa si unisce a loro Anita, l'ex di Piero.

Serie A - recuperi 27ª giornata : ecco date e orari : TORINO - La Lega Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale le date e gli orari della 27ª giornata di campionato da recuperare in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori . Il ...

Ecco chi è il giocatore più giovane ad aver esordito nella massima Serie [NOME] : ESORDIO giocatore PIU’ giovane- Mauricio Baldivieso è il giocatore più giovane ad aver esordito nella massima categoria. È figlio di Julio César Baldivieso, calciatore della Nazionale boliviana degli anni novanta, nonché l’allenatore che lo ha fatto esordire nel Club Aurora di Cochabamba. Esordisce il 19 luglio 2009 contro il La Paz Fútbol Club nella prima di campionato di Clausura 2009 della Liga del Fútbol Profesional Boliviano, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Serie B - ecco le date delle partite rinviate : tutti i recuperi : Le forti nevicate e la morte del difensore della Fiorentina Davide Astori avevano portato a rinviare alcune partite del campionato di Serie B, adesso sono stati definiti i recuperi. In particolar modo attesa per la gara tra Foggia ed Empoli, scelta la data del 2 aprile alle 12.30, alle 20.30 l’altro big match tra Parma e Palermo. Le date dei recuperi: Lunedì 2 aprile 2018 – ore 12:30 Foggia-Empoli – ore 15:00 ...

La Serie B in campo a Pasquetta : ecco le date dei recuperi : ecco quando la Lega cadetta recupererà il turno non disputato in seguito alla scomparsa di Davide Astori. L'articolo La Serie B in campo a Pasquetta: ecco le date dei recuperi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lost in Space : ecco il trailer della nuova Serie Netflix - : Netflix ha da poco diffuso sul web il primo trailer ufficiale di 'Lost in Space' . Il nuovo show ispirato all'omonima serie degli anni Sessanta, e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile 2018. A cinquant'anni dal suo debutto, ritorna in Tv questa versione della serie sci-fi, che il nuovo 'Lost in Space' rivisita in chiave drammatica e moderna. ...

Lost in Space - ecco il primo trailer della Serie reboot : Nel primo video diffuso qualche settimana fa avevamo visto le immagini piuttosto promettenti della partenza della famiglia Robinson alla conquista colonizzatrice dello spazio. Ora, però, il nuovo trailer della serie di Netflix Lost in Space parte proprio con un momento tragico: la nave su cui viaggiano i componenti della famiglia subisce infatti un danno e loro sono costretti ad atterrare su un pianeta che non conoscono e che potrebbe ben ...

Serie B Pescara - ecco Epifani : «Ho trovato entusiasmo e disponibilità» : Pescara - " Sono felicissimo di essere qui, cercerò di sfruttare questa opportunità. E' il momento di pensare a lavorare, voglio trasmettere entusiamo e idee alla squadra " . Massimo Epifani , nuovo ...

Ecco come sarà la Serie A 2018-’19 : tre turni a Natale - il mercato si “restringe” : Ecco come sarà la Serie A 2018-’19: tre turni a Natale, il mercato si “restringe” Ecco come sarà la Serie A 2018-’19: tre turni a Natale, il mercato si “restringe” Continua a leggere L'articolo Ecco come sarà la Serie A 2018-’19: tre turni a Natale, il mercato si “restringe” proviene da NewsGo.

Serie B Pescara - ecco Epifani si presenta : «Ho trovato entusiasmo e disponibilità» : Pescara - " Sono felicissimo di essere qui, cercerò di sfruttare questa opportunità. E' il momento di pensare a lavorare, voglio trasmettere entusiamo e idee alla squadra " . Massimo Epifani , nuovo ...

Serie A 2018/2019 al via il 19 agosto. Ecco la novità sul calciomercato : 'Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv', ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: '...

Serie A - ecco le possibili date dei recuperi : Serie A, ecco le possibili date dei recuperi ecco le probabili date nelle quali sarebbe possibile recuperare la 27a giornata di Serie A. Continua a leggere L'articolo Serie A, ecco le possibili date dei recuperi è su NewsGo.