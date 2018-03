Serie A | derby Verona-Chievo 1-0 | tre punti fondamentali per la squadra di Pecchia FOTO

Serie A : Verona Chievo - derby salvezza : Tra poco in campo il derby di Verona tra Hellas e Chievo. In palio punti importanti in chiave salvezza con gli scaligeri penultimi a 19 punti e i clivensi 15/mi a quota 25. Nella sfida di andata si ...

Recuperi 27°giornata di Serie A : si gioca il 3 e il 4 aprile. Derby di Milano in sospeso : Ora è ufficiale: sei dei sette Recuperi della 27esima giornata di Serie A disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Domenica scorsa, infatti, vista la morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, l'Aic, tutti i club di A e B, tutti i calciatori e le istutizioni hanno convenuto che fosse impossibile disputare la giornata di campionato. L'unica partita ancora sospesa è il Derby di Milano tra il Milan di Gattuso e ...

Serie A Verona - Pecchia sicuro : «Il derby sarà ricco di emozioni» : Verona - Il Verona è penultimo in classifica e insegue la salvezza. Adesso sulla strada di Kean e compagni c'è il Chievo. Fabio Pecchia inquadra così il derby: 'sarà una partita di un certo peso - ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Decise le date - il nuovo calendario e il programma. Derby Milan-Inter da definire : Sono state definite le date in cui verrà recuperare la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio, originariamente rinviata per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente convinto Giovanni Malagò a rinviare le partite di domenica 4 marzo: sette incontri in calendario visto che si erano già giocati tre anticipi (Napoli-Roma, Lazio-Juventus, SPAL-Bologna). Oggi la Lega Calcio ha deciso quando verrà ...

Serie A - recuperi 27^ giornata/ Decise date e orari - ma il derby Milan-Inter è ancora da definire : recuperi Serie A: decide le date delle partite della 27^ giornata, saltate per la morte di Davide Astori. ancora in dubbio il derby di Milano tra Milan e Inter. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:40:00 GMT)

La Serie A recupera il 3 e 4 aprile. Ancora da decidere il derby : Roma, 9 mar. , askanews, Si giocheranno fra il 3 e il 4 aprile i recuperi della ventisettesima giornata del campionato di Serie A non disputati in seguito alla decisione di fermare il torneo per la ...

Serie A - UFFICIALI le date dei recuperi della 27esima giornata. Resta un punto interrogativo : il derby Milan-Inter : ... Torino - Crotone e Udinese - Fiorentina dell'8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del ...

Serie A - recupero derby Milan-Inter/ Si potrebbe giocare a maggio - un mese che sorride ai rossoneri : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:02:00 GMT)

Serie A - recupero derby Milan-Inter/ Le tre date possibili - gli altri giocano il 3 e il 4 aprile : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Serie A - 27^giornata/ I recuperi fra il 3 e il 4 aprile - ma il derby Milan-Inter resta un problema : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Serie A : recuperi 3-4 aprile - derby resta in sospeso : Le partite di campionato rinviate per la morte di Astori verranno recuperate fra il 3 e 4 aprile, a eccezione del derby di Milano, per cui si aspetterà l'esito dell'ottavo di finale di E.League dei ...

Serie A - recuperi della 27ª giornata il 3-4 aprile. Ma il derby rimane sospeso : 1 di 2 Successiva TORINO - Il campionato di Serie A 2018/19 inizierà il prossimo 19 agosto. Lo ha stabilito nel corso della riunione odierna la Lega che ha delineato le date per il prossimo campionato ...

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Le date scelte sono quelle del 3 e 4 aprile. In quelle due giornate saranno però disputate solo sei dei sette incontri in programma, vale a ...