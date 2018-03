Sei Nazioni di rugby | battuta la Scozia | trofeo all' Irlanda

Sorpresa : sgambetto della Francia all'Inghilterra - il Sei Nazioni è dell'Irlanda : Avrebbe dovuto vincere col bonus. Avrebbe dovuto dominare, insomma. E invece, sulla sua strada, l'Inghilterra ha trovato una Francia incredibile, oltre alla seconda sconfitta consecutiva che regala ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - trionfo per i transalpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

L’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni 2018 : La Nazionale di rugby irlandese ha vinto il torneo Sei Nazioni con una giornata di anticipo. La vittoria è stata resa possibile dal risultato di Francia-Inghilterra, giocata questa sera a Parigi: l’Inghilterra avrebbe dovuto vincere con quattro mete per ottenere The post L’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni 2018 appeared first on Il Post.

Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Scozia 28-8. I Verdi vedono il torneo - ora all’Inghilterra serve un’impresa : L’Irlanda batte 28-8 la Scozia e mette le mani sul Sei Nazioni di rugby: ora l’Inghilterra dovrà battere la Francia con bonus offensivo, per poi provare a giocarsi il tutto per tutto a Twickenham, nello scontro diretto dell’ultimo turno. Anche lì gli inglesi dovranno vincere con bonus, senza concedere punti agli irlandesi, dovendo poi guardare alla differenza punti. Insomma, appare un’impresa epica. La Scozia soffre in ...

LIVE Irlanda-Scozia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 28-8. Vittoria con bonus offensivo per i Verdi! Torneo ad un passo! : CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI Irlanda-Scozia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Irlanda-Scozia, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, che andrà in scena questo pomeriggio alle 15.15 a Dublino. L’Irlanda ha le mani sul Torneo, essendo prima a quota 14: se oggi vincerà e conquisterà un punto in più dell’Inghilterra, potrà scattare la festa. La Scozia, battendo proprio gli inglesi nella scorsa ...

LIVE Francia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : il XV della Rosa vuole assolutamente la vittoria : CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI Francia-Inghilterra Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Francia-Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, che andrà in scena questo pomeriggio alle 17.45 a Parigi. Gli inglesi vogliono assolutamente vincere nella casa dei Galletti: fondamentale portare a casa il successo, con bonus, per restare in corsa per la vittoria del trofeo, visto l’andamento della ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. Le formazioni delle due squadre : Ci siamo, mancano poco più di 24 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita domani, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Quarta e penultima giornata per il Sei Nazioni di Rugby: in terra transalpina va in scena quest'oggi la sfida tra i francesi padroni di casa e l'Inghilterra, fondamentale soprattutto in chiave XV della Rosa per non perdere il treno per il titolo con l'Irlanda che può fuggir via.

Il destino del Sei Nazioni di Rugby passa per la partita di oggi tra Francia ed Inghilterra: dopo la battuta d'arresto in terra scozzese, per i Bianchi non vi è altro risultato che la vittoria, mentre i transalpini, dopo essersi sbloccati, ahimè, contro l'Italia, cercano una prestazione che dia loro continuità. L'Inghilterra in classifica è a quota nove, dopo le vittorie contro Italia e Galles, ma l'Irlanda è scappata