Sci | cdm | slalom Ofterschwang | in testa Shiffrin e Costazza

Sci - Cdm : Mowinckel vince il gigante di Ofterschwang : La norvegese beffa la tedesca Rebensburg, terza la Shiffrin. Fuori Goggia e Brignone, la Bassino quinta è la prima delle azzurre

Sci - Cdm Brignone vince combinata - Hirscher sempre più re delle nevi : Con la vittoria nello slalom di Kranjska Gora, la numero 57 in carriera per questo campione delle nevi, si chiude di fatto anche la Coppa del mondo di specialità , la sesta, e quella assoluta, che lo ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci - Cdm Weirather vince SuperG Crans Montana - Brignone quarta con beffa : Crans Montana , Svizzera, - Federica Brignone quarta con beffa nel SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. L'azzurra chiude ai piedi delle tre posizioni nobili, quarta a pari merito con Michelle Gisin e a soli tredici centesimi dalla svizzera Wendy Holdener, che scende con il pettorale numero 31 e ...

Sci - Cdm : Weirather vince SuperG Crans Montana - Brignone quarta con beffa : Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: federica Brignone © Riproduzione riservata 03 marzo 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Sci : Cdm - Goggia ancora seconda nella libera : Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera Continua a leggere L'articolo Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera sembra essere il primo su NewsGo.

Sci - Cdm; libera Garmisch : Goggia ancora seconda - Vonn concede il bis : La coppa del mondo donne ripartirà il 3 marzo da Crans Montana con un superG. Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: sofia Goggia lindsey Vonn © Riproduzione riservata 04 febbraio 2018 ...

Sci alpino - Cdm : dal Sofia Goggia a Nadia Fanchini - otto le azzurre in gara a Garmisch : In programma anche l'inedita discesa in due manches Sono otto le iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo in programma a Garmisch sabato 3 e domenica 4 febbraio. ...

Cdm Sci : Hirscher vince gigante Garmisch : ANSA, - Garmisch-PARTENKIRCHEN , GERMANIA, , 28 GEN - Vittoria n.55 in coppa del mondo per l'austriaco Marcel Hirscher che ha dominato in 2.20.18 il gigante di Garmisch-Partenkirchen davanti all'altro austriaco Manuel Feller , 2.41.75, , al primo podio in carriera. Terzo l'...

Cdm Sci : Hirscher vince gigante Garmisch : (ANSA) - Garmisch-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 28 GEN - Vittoria n.55 in coppa del mondo per l'austriaco Marcel Hirscher che ha dominato in 2.20.18 il gigante di Garmisch-Partenkirchen davanti all'altro austriaco Manuel Feller (2.41.75), al primo podio in carriera. Terzo l'americano ...

Cdm Sci : Vhlova vince slalom Lenzerheide : ANSA, - Lenzerheide , SVIZZERA, , 28 GEN - Un errore nella seconda manche della campionessa Usa Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima sulle nevi svizzere di Lenzerheide, ha spianato la strada al ...

Sci - Cdm Feuz vince a Garmisch - Paris è secondo : GIGANTE LENZERHEIDE, BRIGNONE CERCA PODIO - Federica Brignone è terza dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Lenzerheide. L'azzurra è scesa in 1'06''58, al comando c'è la ...

Diretta / Discesa Garmisch : vince Beat Feuz - Paris secondo e bravo Buzzi! Risultato (CdM Sci) : Diretta Discesa libera Garmisch streaming video e tv, Risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: vince Beat Feuz, secondo posto per Dominik Paris(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:33:00 GMT)