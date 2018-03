Salvati 26 cuccioli dal traffico illecito

Blastingnews

: Salvati tre cuccioli di 40 giorni abbandonati tra neve e gelo - RomagnaNOI - enpaonlus : Salvati tre cuccioli di 40 giorni abbandonati tra neve e gelo - RomagnaNOI - CiccinaLupo : Ma come cazzo si fa ad essere così bastardi dentro, devono morire male dannati sfruttatori schifosi?… - Oli_Pet : Salvati 26 cuccioli di cane: erano stipati in una gabbia dentro un furgone -

(Di sabato 10 marzo 2018) Non si arresta ildi cani di razza provenienti dall'est Europa, cuore pulsante di questo mercato. In quella "tratta" consolidata da anni e conosciuta da molti, che passa dal confine friulano per farsi largo nella 'bassa', vi partecipano ancora in molti, da avidi commercianti a professionisti compiacenti. Per arginare il fenomeno non sono bastate le inchieste promosse dopo "i sequestri di Natale" da alcuni parlamentari, ne le denunce alla UE sull'ungarico mercato "nero" di Pecs che, grazie alle segnalazioni, nessuna istituzione può più dire di non conoscere. E vane appaiono anche le promesse di pianificazione e controllo fatte dal Ministro dell'agricoltura Ungherese, sollecitato nelle inchieste, che ora si dimostrano solo il tentativo di sedare le polemiche verso il suo operato. Come al solito a pagarne le conseguenze è chi non può difendersi, ma non questa volta o almeno non ...