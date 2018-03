Ronaldo | «Futuro all’Inter? Mi piacerebbe ma ora ho altri progetti» VIDEO

Dall’Inter al futuro di Icardi e alla lotta scudetto : parla Ronaldo il ‘Fenomeno’ : Ronaldo non dimentica il calcio italiano. In Serie A ha giocato per 6 stagioni (5 con l’Inter e una con il Milan) e ora continua a guardare il nostro campionato con interesse e con una speranza neanche troppo velata: “Da interista spero che lo scudetto non lo vinca la Juventus, tifo Napoli – ha confessato ieri da Londra ai microfoni Sky Sport 24 durante un evento Nike – Ho il massimo rispetto per i bianconeri e per i suoi ...