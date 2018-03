Roma | Virginia Marchesini | figlia dell' attrice Anna | querela il padre Ma il gip archivia

Le promesse di Virginia Raggi sulle buche a Roma : Roma, 8 mar. , askanews, 'Il ghiaccio e le piogge degli ultimi giorni hanno sgretolato l'asfalto già deteriorato in moltissime zone della città, creando un'emergenza sulle strade di Roma. Si tratta di ...

Virginia Raggi e Andrea Severini/ Dalla crisi alla difesa a spada tratta : "Complottisti contro Roma" : Virginia Raggi e Andrea Severini uniti contro tutto e tutti. I due, Dalla crisi alla difesa a spada tratta: "Complottisti contro Roma", tutto passato tra loro?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:41:00 GMT)

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.

'Dal 2024 niente auto diesel nel centro di Roma' - Virginia Raggi - : Roma, 27 feb. , askanews, 'A partire dal 2024, nel centro della città di Roma sarà vietato l'uso di automobili diesel'. Lo ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. 'I cambiamenti ...

Roma - Virginia Raggi anticipa il rientro da Città del Messico : “Domani scuole aperte” : “Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte”.Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma.”Il viaggio era programmato da tempo e tra l’altro parlavamo proprio di cambiamenti climatici. Questo è comunque un evento eccezionale e per quanto gli interventi siano stati effettuati in tutta regolarità, credo che un sindaco in ...

Roma sotto la neve - dopo le polemiche Virginia anticipa il rientro dal Messico : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già ...

MALTEMPO - GELO E NEVE A Roma/ Stilettata di Alemanno alla Raggi : "Virginia - ricordati il sale..." : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a ROMA Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Roma città chiusa. La strategia anti-neve di Virginia Raggi è 'tutti a casa' : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli ...

Roma città chiusa. Tutti a casa - così Virginia Raggi ha evitato il caos in città e il danno d'immagine : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli uffici, delle scuole, delle università, dei parchi e perfino dei cimiteri. La grande ritirata, insomma. Si resta a casa, così da scongiurare polemiche e immagini di caos e delirio per le strade a pochissimi giorni dal voto. Immagini che ...

Neve a Roma - l'esercito per pulire le strade (e Virginia Raggi è in Messico) : Neve a Roma: risveglio "coi fiocchi" e freddo polare per la capitale – ma era ampiamente previsto – che in queste ore è...

Nevica a Roma. E la Sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sui cambiamenti climatici : "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina." L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici"

Roma : Tribunale archivia le accuse a Virginia Raggi per nomina Romeo : 'Infondatezza della notizia di reato'. La sindaca su Fb: 'Cancellati più di un anno di schizzi di fango' - "Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato ...

