Roma-Torino 3-0 | Di Francesco sorride | ora testa alla Champions Obiettivo quarti di

serieanews

: Roma-Torino: ecco la formazione dei granata! #SFT - TorinoFC_1906 : Roma-Torino: ecco la formazione dei granata! #SFT - DiMarzio : VIDEO ?? | L'addio a Davide #Astori all'Olimpico prima di #RomaTorino - OfficialASRoma : ?? Guarda la migliori foto di #RomaTorino! ?? -

(Di sabato 10 marzo 2018)3-0, Di: oradi finaleportata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro..., DI- Una secca vittoria per 3-0 eal tappeto. Lasi conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Unacinica, concreta e aggressiva nonostante le numerose assenze. Disorrise, ma predica calma. Il discorso terzo-quarto posto resta ancora …3-0, Di: oradi finaleportata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...