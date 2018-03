Roma | l' ex Iturbe | ' Infortuni e troppa pressione | ecco perché non è andata'

Roma - riscattati Schick e Defrel. Addio a Iturbe e Doumbia. Bilancio in rosso per 40 - 3 milioni : Patrik Schick e Gregoire Defrel sono definitivamente due calciatori della Roma . A certificarlo è la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2017, pubblicata nella notte sul sito ...

Infortunio Iturbe - l’attaccante si rompe il crociato : brutte notizie anche per la Roma : Infortunio Iturbe – Brutto Infortunio per Iturbe, l’attaccante è ancora di proprietà della Roma ma in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Club Tijuana. Il calciatore ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico, a questo punto il riscatto potrebbe essere messo in dubbio. Ecco il messaggio di Iturbe su Twitter: “Molte volte sono ...