Reddito di cittadinanza | i Caf ribadiscono | È vero | picco di richieste

Bufala Reddito cittadinanza su ritiro moduli : Poste Italiane estranea come CAF di Bari : Imperversa ancora la Bufala reddito cittadinanza per quanto concerne il ritiro moduli, questa volta non solo in relazione al CAF di Bari (più precisamente a Giovinazzo, comune di provincia del capoluogo pugliese): l'ultima frontiera di questa fake-news coinvolge anche Poste Italiane, società indicata da alcuni viralizzatori come uno degli anelli di distribuzione dei suddetti moduli. Niente di più falso, come ribadito accuratamente dal profilo ...

Varoufakis promuove il Reddito di cittadinanza M5S Video : Intervistato dal quotidiano La Stampa su diversi temi di politica internazionale, l’economista greco Yanis #Varoufakis si sofferma soprattutto sulla situazione politica interna italiana all’indomani delle elezioni del 4 marzo. Varoufakis, divenuto noto nel 2015 per essere stato ministro delle Finanze del primo governo Tsipras, critica l’euro, il presidente Bce Mario Draghi, quello francese Emmanuel Macron, parla del suo paese e del futuro della ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Campiglio : misura giusta - ma quella di M5s non sta in piedi : Torna alla ribalta la proposta del REDDITO di CITTADINANZA. Per LUIGI Campiglio può essere lo spunto per mettere a punto una misura più efficace.

Reddito di cittadinanza - crescente richiesta del modulo : disinformazione? Video : Miele per le api o oppio per i popoli, comunque lo si voglia definire, l’impegno assunto da Di Maio nei confronti degli elettori ha determinato un’inarrestabile corsa al miraggio sempre più sfuggente dell’ambitissimo “Reddito di cittadinanza” [Video]. Così come il #Reddito di inclusione REI, il #Reddito di cittadinanza è, almeno nelle intenzioni, una misura di contrasto alla poverta'. Specchio dei tempi, insomma. Aspirazione di un popolo ormai ...

