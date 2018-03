Real Madrid | follia Neymar | pronti 400 milioni di euro Il brasiliano si è riproposto al

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real Madrid. ABC : 'Non tornerà a Parigi' : Al Real Madrid c'è una politica differente: i diritti d'immagine vanno divisi equamente, tra giocatore e società; l'unica eccezione, ma nemmeno eclatante, è rappresentata da Cristiano Ronaldo con cui ...

Dalla Spagna : Neymar sempre più vicino al Real Madrid : Madrid - Neymar è più vicino che mai al Real Madrid . Ne è sicuro il quotidiano sportivo spagnolo 'As', sottolineando le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dall'allenatore dei Blancos ...

'Real Madrid pronto a pagare 400 milioni per Neymar' : ROMA - L'eliminazione negli ottavi di Champions per il secondo anno di fila potrebber portare a una rivoluzione in casa Paris Saint-Germain , e non solo in panchina. In dubbio c'è infatti il futuro di ...

Probabili formazioni Eibar – Real Madrid - 28^ Giornata Liga 10-3-18 : E’ tornato a correre il Real Madrid bi-campione d’Europa e, dopo aver fatto fuori il Psg e aver raggiunto i quarti di finale, la squadra di Zidane vuole rimontare anche in campionato. La sfida di sabato alle 13 nello Stadio Municipal di Ipurua contro l’ostico Eibar, è un chiaro test per vedere se i Blancos sono in salute o meno. Gli ospiti sono in netta ripresa e, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, ...

Real Madrid - Sergio Ramos in allenamento con la 600 : FOTO e VIDEO : I grandi classici non muoiono mai. Non muore la leggenda del Real Madrid in Europa, da sempre la sua terra di conquista. E non muoiono nemmeno quelle automobili che hanno fatto la storia. Il punto di ...

Il Real Madrid lancia il proprio canale in realtà virtuale a 360° : Il club spagnolo pronto a lanciare il proprio canale in Realtà virtuale. Un'esperienza a 360° per tutti i fan, fruibile attraverso tv e mobile. L'articolo Il Real Madrid lancia il proprio canale in Realtà virtuale a 360° è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League 2018 - le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : CLICCA QUI PER DATA, PROGRAMMA, ORARI DEL Sorteggio La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel ...

Roma - occhi su due centrocampisti del Real Madrid : Scontenti al Real Madrid ? La Roma prova ad approfittarne: secondo Il Corriere dello Sport, i giallorossi continunano a monitorare le situazioni di Mateo Kovacic e Dani Ceballos .

Espulsione Verratti/ Psg Real Madrid - Raiola : decisione severa - a Cristiano Ronaldo è stato perdonato tutto : Mino Raiola, procuratore di Marco Verratti, è tornato sull'Espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:40:00 GMT)

PSG-Real Madrid - sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni : PSG-Real Madrid, sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG-Real Madrid- Il Real Madrid espugna il Parco Dei Principi per 2-1, e vola ai quarti di finale di Champions League. sentenza CR7 e gol di Casemiro, quest’ultimo spesso oscurato dalla qualità totale degli ...

Real Madrid - Ronaldo come van Nistelrooy : 9 partite consecutive in gol : Sempre più Ronaldo. Il solito e inarrestabile Ronaldo. Col Psg arriva un altro gol dopo la doppietta dell'andata, quello che a inizio ripresa chiude già la partita senza dare scampo ai francesi. Il ...