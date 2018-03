Protesta dei conducenti a noleggio Un adesivo per fermare gli abusivi

In Canada Protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio Video : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorita' di non aumentare i loro #Stipendi perché essi 'sono gia' abbastanza alti'. In realta', la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del #Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

In Canada Protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorità di non aumentare i loro stipendi perché essi 'sono già abbastanza alti'. In realtà, la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

Protesta dei senegalesi a Firenze - la comunità si offre di pagare i danni : I senegalesi che lo scorso 6 marzo hanno Protestato per l'omicidio di un 54enne parte della comunità ora hanno deciso di riparare ai danni fatti in città.La comunità africana era scesa in piazza a Firenze per Protestare contro l'uccisione di Idy Diene avvenuta per mano di Roberto Pirrone su Ponte Vespucci. L'uomo ha poi dichiarato al giudice che il movente non sarebbe il razzismo. La reazione dei senegalesi è stata però a tratti ...

'Canale 5 maltratta Beautiful - troppe repliche e pubblicità' - la Protesta dei fan sui social : 'Canale 5 sta maltrattando Beautiful '. Inizia così la denuncia di un fan della storica soap americana, che ha scritto a Leggo per 'avere giustizia'. Ma non è solo lui a protestare contro la presunta ...

Elezioni : Protesta dei terremotati a Ischia - 96 non votano : Novantasei elettori nell’isola d’Ischia (Napoli) hanno espresso un “non” voto: si tratta di persone residenti a Casamicciola e Lacco Ameno, che già nei scorsi giorni avevano annunciato di volersi recare ai seggi senza ritirare la scheda elettorale, rilasciando una dichiarazione in segno di protesta per la mancata nomina del “Commissario alla ricostruzione” dopo il terremoto dell’agosto 2017. L'articolo ...

Ischia - la Protesta dei terremotati : in 96 al seggio senza ritirare la scheda : Sono stati 96 gli elettori che a Ischia hanno espresso un 'non' voto, come deciso nel corso di una riunione tenutasi alla vigilia delle elezioni. Si tratta dei terremotati di Casamicciola e Lacco ...

Sacchetti dei rifiuti contro De Luca - la Protesta dei centri sociali : Sacchetti di rifiuti contro il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, la protesta dei centri sociali che sul web rinvendicano la protesta e lanciano la mobilitazione di piazza a Napoli.È stata una mattinata di passione per De Luca che prima ha incrociato i contestatori a Giugliano, dove ha presenziato all’inizio dei lavori per la rimozione delle ecoballe dallo Stir, e poi se li è ritrovati a Pozzuoli, dove avrebbe dovuto ...

L’Aquila - nove anni dopo il sisma la Protesta dei disabili : “Si ricostruisce - ma restano le barriere architettoniche” : nove anni dopo il sisma de L’Aquila (6 aprile 2009), la ricostruzione non è ancora “una faccenda per disabili”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Massimo Prosperococco, dipendente con distrofia muscolare dell’Università degli studi del L’Aquila, per la quale si occupa di comunicazione sui social network e di grandi eventi, come la Notte dei ricercatori dell’Ateneo. “Le istituzioni ci hanno dimenticato. Sono stati spesi ...

Bologna - la Protesta dei rider del cibo : “Costretti a rischiare per arrivare in tempo. Se salti un week end? Non lavori più” : “Mai più consegne senza diritti”. Venerdì 23 febbraio, i rider del cibo, che a Bologna lavorano per società come Just Eat, Deliveroo, Glovo, Sgnam, sono tornati a incrociare le braccia. Due ore di stop, dalle 19 alle 21, in una serata di neve (come avvenne il 13 novembre 2017 sotto lo slogan “una pizza non vale il rischio”, anche se stavolta lo sciopero era già in programma) in cui i fattorini hanno battuto le strade della città in bicicletta ...

Scuola - la Protesta dei diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” : La protesta degli insegnanti in corteo a Roma, dal ministero dell’Istruzione fino al Pantheon, per opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato che riporta in seconda fascia (con contratto a tempo determinato) chi è entrato in ruolo (a tempo indeterminato) con diploma magistrale conseguito prima del 2001. L'articolo Scuola, la protesta dei diplomati magistrali: “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” ...

Bundesliga - Protesta dei tifosi dell’Eintracht : “no alle partite di lunedì” e piovono palline da tennis [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Bergamo - la Protesta dei No Parking Fara fa saltare il Consiglio comunale : Rimandata l'identificazione, anche se nel pubblico c'erano agenti in borghese, potrebbero fornire prove le telecamere per lo streaming o la marea di scatti e video rilanciata sui social , pure dal ...

'Basta violenza sui treni della Circumvesuviana' : la Protesta dei lavoratori Eav : I lavoratori Eav manifesteranno venerdì prossimo per chiedere 'maggiore tutela e maggiori garanzie per la propria incolumità fisica sui mezzi di trasporto'. L'iniziativa si terrà alle 10.30 presso la ...

Protesta dei richiedenti asilo : Nella struttura manca il wi-fi : Profughi in Protesta per la mancanza del wi-fi. Nella mattinata di ieri, nel frusinate, presso un centro d'accoglienza situato a "Castelmassimo", frazione del comune di Veroli, dieci richiedenti asilo - secondo quanto appreso da IlGiornale.it - hanno dato vita a una plateale rimostranza. Si è reso necessario, quindi, l'intervento della polizia municipale seguito poi da quello della Compagnia dei carabinieri. E solo un ...