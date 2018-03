Probabili Formazioni Arsenal-Watford | Premier League 11-03-2018

Probabili Formazioni 28a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 28.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 28.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 ha passato il giro di boa da un po e la Juventus campione d’Italia in carica sta ancora lottando […]

Diretta / Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv : arbitra Zanonato - Probabili Formazioni e orario : Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:53:00 GMT)

Probabili Formazioni Benfica-Aves Primeira Liga 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Aves, 26^ Giornata Primeira Liga, ore 19:15. Ballottaggio Samaris-Fejsa per Rui Vitoria, mentre gli ospiti confermano il tridente leggero. All’Estádio da Luz il Benfica dopo la manita rifilata al malcapitato Maritimo, con Jonas mattatore con una tripletta, ospiterà il piccolo Despotivo Aves, tredicesimo in classifica nella Primeira Liga, che domenica scorsa ha messo ko con un netto 3-0 il ...

Probabili Formazioni Nottingham Forest-Derby County - Championship 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nottingham Forest-Derby County, 37^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 15.30: analisi e pronostico del derby dell’East Midlands. La Championship non si ferma mai e dopo il turno infrasettimanale il trentasettesimo turno propone l’East Midlands derby, il posticipo che vede sfidarsi i due principali club delle East Midlands, il Nottingham Forest e il Derby County. L’East Midlands derby è ...

Probabili Formazioni Serie B / I moduli - i dubbi e le scelte : attenti ai bomber! (30^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista di tutte le partite per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Probabili Formazioni Guincamp-Nizza Ligue 1 - 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Guincamp-Nizza, 29^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 15:00. Balotelli guida ancora l’attacco di Favre, mentre in difesa ci sarà Souquet. Allo Stade de Roudourou il Guincamp ospiterà il Nizza che finalmente è ritornato a vincere grazie ad un gol del solito Mario Balotelli, il quale si è dimostrato nuovamente decisivo: il Lille è andato ko e per gli uomini di Favre sembra essersi chiuso finalmente il ciclo ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte - 26^ Giornata Bundesliga 11-3-18 : La 26^ Giornata della Bundesliga, offre un importantissimo scontro diretto tra il Borussia Dortmund e la sorpresa Eintracht Francoforte. Al Signul Iduna Park, andrà in scena la sfida tra le 2 terze forze del campionato, entrambe a 42 punti e momentaneamente scavalcate dallo Schalke 04, vittorioso ieri sera nell’anticipo sul campo del Mainz. I giallo neri vengono da un periodo non proprio esaltante; gli uomini di Stoger hanno ottenuto solo ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid – Celta Vigo - 28^ Giornata Liga 11-3-18 : L‘Atletico Madrid tenta di riprendere la marcia in Liga dopo lo scivolone nello scontro diretto con il Barcellona, sconfitti da una punizione gioiello di Lionel Messi. Gli uomini di Simeone ospiteranno al Wanda Metropolitano domenica pomeriggio l’ostico Celta Vigo. I Colchoneros hanno trionfato in Europa League e hanno già chiuso la pratica Lokomitiv Mosca all’andata, con un 3 a 0 senza storia, facendo passare la gara di ...

Pistoiese Pontedera/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Pistoiese-Pontedera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Probabili Formazioni Cagliari-Lazio - Serie A 11-3-2018 : Torna a giocare di domenica alle 15:00 la Lazio di Inzaghi, e lo farà affrontando il Cagliari nella Sardegna Arena alla caccia di tre punti sempre più complicati da conquistare. La Roma ha vinto venerdì e ciò obbliga i biancocelesti a seguire il passo dei loro cugini; al Cagliari servono punti per raggiungere la salvezza e vuole approfittare del fattore casa. Il caso Joao Pedro, sospeso per doping proprio nei giorni antecedenti alla sfida, ...

Probabili Formazioni Empoli-Virtus Entella - Serie B 30^ giornata 11-03-2018 : E’ uno dei match più attesi della 30^ giornata di Serie B, l’Empoli ospita allo stadio ‘Carlo Castellani‘ la Virtus Entella, il match inizierà alle ore 17:30.Si giocherà, dunque, una partita fondamentale sia per la corsa promozione che per la corsa retrocessione. Le due squadre, infatti, vivono in un momento diverso. L‘Empoli infatti si gioca la promozione e vuole tentare il sorpasso alla capolista Frosinone, ...

Probabili FORMAZIONI/ Juventus Udinese : diretta tv - ultime notizie live. Quali difese? (Serie A 28^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Udinese: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match di Serie A. Allegri ritrova Higuain ma perde Alex Sandro e Lichtsteiner.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Verona Chievo/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Verona Chievo, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby al Bentegodi e punti salvezza importantissimi in palio nella serata di sabato(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Napoli - 28°giornata di Serie A - 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Napoli, 28°giornata della Serie A 2017-18, in programma il 11-03.2018 alle ore 20.45 a San Siro, Milano.Torna Icardi, Miranda al posto di Ranocchia, tridente leggero per Sarri. Il Napoli deve riscattare la pesante sconfitta subita in casa dalla Roma. Un 4-2 che i tifosi sperano venga subito accantonato. Bisogna assolutamente ripartire e non lasciare più punti per strada. La Juventus, mercoledì prossimo, ...