Prima medaglia per l' Italia | Bertagnolli-Casal di bronzo

Prima medaglia azzurra a Pyeongchang - bronzo Bertagnolli-Casal : Roma, 10 mar. , askanews, Arriva la Prima medaglia italiana alle paralimpiadi di Pyeongchang. A conquistarla nella discesa libera di sci alpino i trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, bronzo ...

La Nazionale italiana ha vinto la Prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Hanno così ottenuto la prima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi in Corea del The post La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Prima medaglia azzurra. Sara Maria Kowalczyk bronzo nella spada : L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha vinto il bronzo nella prova di spada femminile nella categoria Cadetti. La spadista campana ha superato prima i gironi di qualificazione, poi ha superato la finlandese Saavalainen (15-7), l’ungherese Kolczonay (15-10) e la russa Bekmurzova (15-12). Ai quarti Kowalczyk si è aperta la ...

PyeongChang 2018 : combinata alpina donne - Italia insegue una Prima medaglia storica : ... ma anche per gli uomini, visto che la Fis, la federazione internazionale, è intenzionata nei prossimi anni a cancellare questa specialità dalla coppa del mondo e quindi anche da mondiali e olimpiadi,...

Pyeongchang - arriva la Prima medaglia olimpica per la Takanashi : Va a Maren Lundby la medaglia d'oro nel salto con gli sci dal trampolino individuale ai Giochi invernali di Pyeongchang. La norvegese ha realizzato un punteggio di 264.6 precedendo la tedesca ...

