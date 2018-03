Presentazione dei nuovi servizi per gli autotrasportatori | organizza Confartigianato

Presentazione Annuario dei Dati Ambientali (ISPRA) e Rapporto Ambiente di Sistema (SNPA) : L’Annuario dei Dati Ambientali e il Rapporto Ambiente espressione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (RA-SNPA), rispettivamente alla quindicesima e alla prima edizione, insieme rappresentano la fonte ufficiale più completa, attendibile e ragionata dell’informazione ambientale intertematica nel nostro Paese. L’evento, a un anno dall’entrata in vigore della legge istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ...

Vaccini : slitta al 20 marzo la Presentazione dei certificati : Il Comune di Verona ha provveduto ad inviare all’Azienda Ulss 9 – Scaligera gli elenchi degli iscritti agli asili nido, alle scuole dell’infanzia comunali e al servizio “Tempo per la famiglia” per l’accertamento degli adempimenti vaccinali. Non sarà più necessario quindi per le famiglie dei bambini inviare entro il 10 marzo al Settore Istruzione la comunicazione che certifichi la regolarità delle vaccinazioni dei propri figli. L’invio dei ...

La Presentazione dei ministri di Di Maio è stata vista da 1 - 5 milioni di persone : La diretta Facebook della presentazione della squadra di governo del Movimento 5 stelle pubblicata sulla pagina ufficiale del candidato premier Luigi Di Maio il primo marzo è stata vista da 1,5 ...

Elezioni - oggi Presentazione del ‘governo’ M5s. Resi noti i nomi dei titolari di Economia - Istruzione e Sanità : Salvatore Giuliano all’Istruzione e Armando Bertolazzi alla Sanità: sono i due nuovi “candidati ministri” del M5s presentati da Luigi Di Maio nel corso della trasmissione L’aria che tira su La7. Giuliano, soprannominato il “pReside 2.0“, è dirigente scolastico dell’istituto Majorana di Brindisi ed è stato per un periodo nello staff dell’ex ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Bertolazzi, invece, è un ...

Nuovo stadio Cagliari : FOTO e dettagli della Presentazione dei 3 progetti : 1/8 Nuovo stadio Cagliari ...

Quando in Umbria nuotavano i capodogli - Presentazione del nuovo allestimento del Museo dei Cicli Geologici - Allerona - TR - - venerdì 23 ... : Reperti di ambra grigia fossile, unico caso al mondo, , alla quale è stato dato il nome di Ambergrisichnus Alleronae, oltre a denti di squalo, crostacei, molluschi e resti scheletrici di cetaceo, ...

Nuovo stadio Cagliari - soluzione vicina : il 28 febbraio la Presentazione dei progetti : Nuovo stadio Cagliari. Verranno presentate il prossimo 28 febbraio al pubblico le tre proposte di progettazione del Nuovo stadio del Cagliari Calcio. Si entra così nel vivo del processo finale di selezione: J+S con One Works, Tractebel-Engie e Sportium – i 3 gruppi scelti dal club a fronte di 25 candidature – dopo aver realizzato […] L'articolo Nuovo stadio Cagliari, soluzione vicina: il 28 febbraio la presentazione dei progetti è stato ...

Nuovo stadio del Cagliari : il 28 febbraio la Presentazione dei progetti : ... informando costantemente il pubblico sulle tappe della selezione e presentando ora i tre concept del Nuovo stadio, in un evento che verrà trasmesso anche in diretta streaming sui nostri canali ...

Elezioni - Presentazione del programma e dei candidati Cpi : Centrale nel programma economico di CasaPound è l'intervento dello Stato a sostegno dell'economia. Per realizzare ciò è necessario liberarsi da tutti i vincoli europei: 'Il pareggio di bilancio in ...

"Noi donne" - consultabile on line il biennio 1944-45. Domani la Presentazione alla Camera dei deputati : Fa la cronaca di grandi e piccoli avvenimenti locali: dallo sciopero delle mondine che rivendicano una paga più alta, all'incitamento dei propri uomini ad unirsi alla resistenza, al diritto di voto ...

Al Galletti serata di Presentazione dei candidati di LeU : Ci dicono che cresce l'economia ma a trarne beneficio è solo l'1 per cento'. Critico poi verso la legge elettorale. Luisa De Filippi ex insegnante e sindacalista ha detto: 'Vengo da Sinistra Italiana ...

Federico Pizzarotti lavora per 'partito dei sindaci' : 11 febbraio a Roma la Presentazione : L'idea e' quella del passaggio da amministratori alla politica nazionale. Chi piu' dei sindaci ha un rapporto radicato con il territorio e sa cosa voglia dire governare?'. Il soggetto politico ...

Rincari A24 - la protesta dei sindaci irrompe alla Presentazione di Rivoluzione Cristiana. E scatta il battibecco con Rotondi : “Divertente siparietto stamattina in piazza Montecitorio: alle ore 11.30 Gianfranco Rotondi doveva presentare i candidati della sua “Rivoluzione Cristiana”, ma un sit-in di sindaci di Lazio e Abruzzo, infuriati per i Rincari dei pedaggi della A24, lo ha bruscamente interrotto. “Ancora giriamo con certi personaggi” – hanno gridato al microfono. Poi, l’ex ministro è stato chiamato dai primi cittadini ad ...

L'artista lucchese Francesco Zavattari alla Presentazione dei corsi e laboratori dell'Agorà : Il 2018 di Francesco Zavattari vede il prosieguo internazionale del progetto My Art is Female contro la violenza sulle donne e delle attività legate a Colour State of Mind , format educativo originale ...