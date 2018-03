Popolo della Famiglia contro Rai 1 Vergogna due ballerini uomini

Il Popolo della Famiglia contro la programmazione di "Ballando con le stelle" : Inoltre nel mondo dei tornei di ballo, dai regionali fino ai livelli internazionali non sono ammesse coppie di soli uomini; nella danza classica, territorio di gloriosi e immortali danzatori ...

Lazar : benvenuti nell’era della «Popolocrazia» : Il giorno dopo le elezioni politiche il telefono squilla di continuo. Marc Lazar, 65 anni, professore di Storia e Sociologia politica all’Institut d’études politiques di Parigi e alla Luiss di Roma, storico ed esperto di politica italiana, analizza gli ultimi dati delle urne. L’Italia si è svegliata con il Movimento 5 Stelle primo partito del Paese a oltre il 32 per cento, la Lega quasi al 18 e il Pd e Forza Italia crollati rispettivamente al 19 ...

Popolo della Famiglia contro Ballando con le Stelle : "No a una coppia di uomini in prima serata" : Il Popolo della Famiglia di Basilicata ha inviato una lettera di protesta alla sede Rai di Potenza "per protestare contro l'utilizzo dei soldi del canone delle famiglie per la messa in onda in prima serata televisiva della trasmissione 'Ballando con le Stelle' che avrà per protagonisti due uomini che balleranno in coppia".La novità dell'edizione di quest'anno è l'ingresso in gara di Giovanni Ciacci che si esibirà in ...

ELTON JOHN A VERONA/ Ecco perché il Popolo della Famiglia rovina battaglie che meritano ben altro impegno : Il leader del Popolo della Famiglia di VERONA chiede che siano vietati i concerti di ELTON JOHN nella sua città previsti a fine maggio. Ma sbaglia il bersaglio. PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:09:00 GMT)CHESTER BENNINGTON/ Mike Shinoda ricorda il cantante dei Linkin Park: in cerca di una rispostaERIC CLAPTON/ "Life in 12 Bars", il film: una vita salvata dal blues

La pizza bianca - gli "ubriachi" di Potere al Popolo e blastate varie : il meglio della maratona Mentana : I rappresentati della lista Potere al Popolo festeggiano il risultato in un ristorante di San Lorenzo. E quando Mentana passa la linea all'inviato, iniziano i cori. ''Per noi è un grandissimo risultato - ha spiegato la portavoce Viola Carofalo - siamo contentissimi. Abbiamo in programma assemblee in tutti i territori e sappiamo come continuare. Siamo contenti e ora continuiamo a bere''.Dopo quasi cinque ore di diretta della sua maratona ...

Germania - il Popolo della Spd approva la Grosse Koalition guidata da Angela Merkel : Via libera in Germania dell’Spd alla Grosse Koalition per formare un governo con Angela Merkel. Il tesoriere del partito, Dietmar Nietan, alla Willy-Brandt-Haus, ha affermato che la base dell’Spd ha votato a favore della Grosse Koalition con Angela Merkel con il 66,02% dei consensi. ...

Germania - il Popolo della SPD decide se ci sarà ancora una Grosse Koalition guidata da Angela Merkel : Lo spoglio in corso per tutta la notte: alle 9 i tedeschi sapranno se, oltre cinque mesi dopo le elezioni, ci sara' un governo Cdu/Csu-Spd o se, in caso di esito negativo, si aprira' una fase di incertezza. E a Bruxelles e nei Paesi dell'Unione cresce l'ansia delle cancellerie

Popolo della famiglia : 'Mamme d'Italia votate Pdf. Tocca a voi ricostruire il nostro amato Paese' : Ultimi appelli al voto. Isabella Spanò, candidata del Popolo della famiglia nel collegio , uninominale e plurinominale, di Parma: Appello a tutti gli italiani: svecchiamo la politica, fidiamoci di persone serie che conoscono la vita reale, che sono lontane dai compromessi. Appello alle mamme italiane: col reddito di maternità sarete finalmente libpere di essere mamme a ...

Elezioni Politiche e Regionali Guido Pianeselli : 'Il Popolo della Famiglia si presenta per difendere vita e moralità' : Alle persone interessa soprattutto il lavoro, cosa avete in mente per le piccole realtà? In economia dobbiamo impedire la distruzione del tessuto sociale con la scomparsa della classe media. Dobbiamo ...

Il Popolo della Famiglia : "Il vero profitto è la dignità del lavoratore" : UMWEB, Partiamo da un dato: tra gennaio e settembre 2007 , fonte, Focus economia Umbria 2017, Ires-Cgil, le ore di cassa integrazione autorizzate nel settore del commercio nella nostra regione erano state 901. Nello stesso periodo, ma dieci anni più tardi, sono esplose ...